港超假波案︱消息指均業北區涉案　守門員曾傳球省中對手反彈入網

撰文：普利森
出版：更新：

廉政公署今日公布展開最新的「勁草」行動，拘捕12名男子，年齡介乎24至54歲，包括非法外圍賭博「打假波」貪污集團主腦及骨幹。
當中包括港超聯球隊1名主教練、1名守門員及1名中場、5人為一支乙組球隊球員及教練、1人為另一支乙組球隊中場，另有3人為俗稱「艇仔」的外圍賭博中介人。

消息指，涉事港超聯球隊為均業北區，球隊在剛完成的球季升上港超聯，比賽20場，共取5勝3和12負，攻入27球，失43球，最終排第8位，其主教練為前港隊成員梁志榮。廉署在記招上表示，該港超主教練曾是乙組球隊成員，而根據足總網站資料，梁志榮在2022/23年球季曾短暫效力乙組球隊聖約瑟，期間7場正選上陣。

均業北區主教練為梁志榮。（資料圖片）
港超假波｜廉署拘12人消息指包括北區主教練　深水埗自爆球員涉案港超假波案｜港超主教練及球員涉案　足總稱倘屬實將終身停賽

北區今季有守門員曾失誤　傳球省中對手反彈入網

根據足總網站，均業北區今屆註冊了3位守門員，分別是林駿杰、張桂華及湯振雄。當中穿上1號球衣的林駿杰是球隊今季上陣最多的守門員，17次上陣中包括14場港超聯、1場菁英盃、1場高級組銀牌及1場足總盃比賽。

另一守門員張桂華則13次上陣，包括6場港超聯與7場菁英盃，而湯振雄就未曾披甲。足總昨晚舉行香港足球明星選舉，連同張桂華在內的均業北區多名職球員都有出席，惟梁志榮、林駿杰沒有現身。

均業北區職球員昨晚出席足球明星選舉頒獎禮，梁志榮與林駿杰都沒有現身。（北區足球會Facebook）

廉署提及，涉案賽事除了橫跨2021至2023年的乙組聯賽，也牽涉今屆數場港超賽事，被捕人在比賽中製造指定入球及角球數，或指定比數及賽果，並會在比賽期間，在場邊透過指定肢體語言，例如戴帽、除外套、拎起水樽等給予指示。

北區守門員林駿杰今屆比賽時曾失誤，傳球省中對手反彈入網。（資料圖片）

翻查比賽片段及相關現場報道，去年12月3日港超聯賽事，均業北區今季首度在主場北區運動場出戰，面對勁旅傑志。北區守門員林駿杰在上半場44分鐘犯錯，接應隊友回傳後遲遲未解圍，出腳傳球卻省中對手反彈入網，令球隊落後至0：3。

而在今年2月17日、港超聯作客大埔的比賽，林駿杰在上半場45分鐘失誤，面對對方後衛右路傳中，把皮球飛身撲落隊友背脊，結果讓對手門前射入成1：0。

港超聯︱北區主場幾乎追和傑志：望吸大灣區球迷　黃洋回應傷勢港超聯︱大埔隊長突「不歡而散」離隊　照贈北區五蛋：向前看
北區守門員林駿杰把皮球撲落隊友身上，造就對手先開紀錄。（資料圖片）
足球員霍斌仁屠俊翹等涉操控賽事　令愉園輸波　准保釋6.27再訊假波案｜廉署告4人　愉園霍斌仁行賄曾遭拒　深水埗屠俊翹成艇仔愉園假波案︱足總未取消資格　貝鈞奇嘆有人曾「誓神劈願唔打假」愉園假波案｜歷史屢重演　多年未治本　剩下的只有無奈｜體壇札記假波案｜足總主席貝鈞奇稱事件損球壇聲譽　低組別聯賽難每場監察愉園假波案｜老牌球會逾70年歷史 左派起家 近年屢爆假波欠薪醜聞假波案｜被捕人獲保釋　愉園球員楊賜麟、前球員盧斯安奴離開廉署消息指愉園涉打假波　今季頻現「戲劇性」賽果　曾尾段連輸十二碼本地足球假波案11名球員被捕　揭教練拉襪為暗號　涉事球會有前科廉署搗打假波集團拘23人　包括球隊教練及11球員　消息指為愉園傳本地老牌球會涉假波案　廉署今開記招　貝鈞奇：斬草除根
打假波
港超聯
足球
香港足總