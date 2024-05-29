港超假波案︱消息指均業北區涉案　守門員曾傳球省中對手反彈入網

廉政公署今日公布展開最新的「勁草」行動，拘捕12名男子，年齡介乎24至54歲，包括非法外圍賭博「打假波」貪污集團主腦及骨幹。

當中包括港超聯球隊1名主教練、1名守門員及1名中場、5人為一支乙組球隊球員及教練、1人為另一支乙組球隊中場，另有3人為俗稱「艇仔」的外圍賭博中介人。



消息指，涉事港超聯球隊為均業北區，球隊在剛完成的球季升上港超聯，比賽20場，共取5勝3和12負，攻入27球，失43球，最終排第8位，其主教練為前港隊成員梁志榮。廉署在記招上表示，該港超主教練曾是乙組球隊成員，而根據足總網站資料，梁志榮在2022/23年球季曾短暫效力乙組球隊聖約瑟，期間7場正選上陣。

均業北區主教練為梁志榮。（資料圖片）

北區今季有守門員曾失誤 傳球省中對手反彈入網

根據足總網站，均業北區今屆註冊了3位守門員，分別是林駿杰、張桂華及湯振雄。當中穿上1號球衣的林駿杰是球隊今季上陣最多的守門員，17次上陣中包括14場港超聯、1場菁英盃、1場高級組銀牌及1場足總盃比賽。

另一守門員張桂華則13次上陣，包括6場港超聯與7場菁英盃，而湯振雄就未曾披甲。足總昨晚舉行香港足球明星選舉，連同張桂華在內的均業北區多名職球員都有出席，惟梁志榮、林駿杰沒有現身。

均業北區職球員昨晚出席足球明星選舉頒獎禮，梁志榮與林駿杰都沒有現身。（北區足球會Facebook）

廉署提及，涉案賽事除了橫跨2021至2023年的乙組聯賽，也牽涉今屆數場港超賽事，被捕人在比賽中製造指定入球及角球數，或指定比數及賽果，並會在比賽期間，在場邊透過指定肢體語言，例如戴帽、除外套、拎起水樽等給予指示。

北區守門員林駿杰今屆比賽時曾失誤，傳球省中對手反彈入網。（資料圖片）

翻查比賽片段及相關現場報道，去年12月3日港超聯賽事，均業北區今季首度在主場北區運動場出戰，面對勁旅傑志。北區守門員林駿杰在上半場44分鐘犯錯，接應隊友回傳後遲遲未解圍，出腳傳球卻省中對手反彈入網，令球隊落後至0：3。

而在今年2月17日、港超聯作客大埔的比賽，林駿杰在上半場45分鐘失誤，面對對方後衛右路傳中，把皮球飛身撲落隊友背脊，結果讓對手門前射入成1：0。