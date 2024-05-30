德甲｜高柏尼接掌拜仁慕尼黑簽約3年　語言能力竟變獲聘關鍵

拜仁慕尼黑在香港時間周三（29日）宣布，高柏尼（Vincent Kompany）接掌新主帥一職，與球隊簽約至2027年夏天。

38歲的高柏尼即使未能領般尼成功護級，但來季竟有機會到德甲領拜仁爭標，這個決定自然惹來不少質疑。《The Athletics》透露，拜仁考慮的其中一個關鍵因素，竟然與他的語言能力有關。



高柏尼正式接任拜仁帥位。（拜仁官網截圖）

拜仁慕尼黑終於找到杜慈的繼任人，與高柏尼（Vincent Kompany）簽約三年，來季擔任主帥一職。

「他（高柏尼）是正確的人選，亦是我們所需要的教練，能為球隊帶來堅毅與團隊精神。」拜仁慕尼黑行政總裁Jan-Christian Dreesen在聲明中表示；體育總監弗洛伊德（Christoph Freund）稱讚高柏尼年輕且具有野心，其重視控球的風格，亦符合球會理念。

高柏尼在英超執教的首個球季，成績難稱得上令人滿意。（Getty Images）

縱然拜仁高層力撐高柏尼，但這名前比利時國家隊隊長的執教能力仍然成疑。日前傳出高柏尼或會跳槽至拜仁時，BBC在其體育新聞網站，起了一個頗為諷刺的標題：「德國的歐洲冠軍看中英超降班隊教練」；外國的足球專頁在社交媒體上貼出漫畫，是高柏尼從英超的懸崖跌下，到達地面時卻是拜仁，身邊有多個歐聯及德甲獎盃。

在英超執教第一季，高柏尼率領的般尼以聯賽倒數第二降班，全季只勝5場，輸24場，得失球差為負37。雖然他前一季在英冠成績出眾，帶領般尼以101分提前升班，但這名只有38歲的少帥，缺乏執教頂級聯賽經驗是客觀事實，因此是否適合執教拜仁？這自然會引起質疑。

高柏尼能否勝任拜仁主帥一職？這引來外界不少質疑。（Getty Images）

高柏尼2020年8月從安德烈治退役後，在該間比甲球會擔任主帥，並於兩季後轉會至般尼，執教首季便帶領球隊以英冠身份重返英超。或許是因為球員時期在曼城被哥迪奧拿執教過，高柏尼的戰術風格偏向控傳，2022/23球季在英冠的場均控球率為65%，一洗舊領隊戴治較重視體能及直接的風格。

然而升上英超後，般尼今季控球率只有46%，英國《天空體育》統計，他們今季因犯錯導致被射門次數為367次，為聯賽第3多；高柏尼重視傳球的戰術風格亦遭到考驗及質疑，因為他們全季成功傳球次數有13077次，是般尼在英超近8季最高一次，但也因失誤導致被入7球，同樣也是最高一次。

傳控風格近十多年在球壇盛行，有人認為高柏尼今季未有考慮般尼本身的人腳，依然強行運行傳控戰術，麾下未能執行他心中的戰術，同時有不少失誤而導致成績不佳；也有人認為他只是在拙劣地模仿哥迪奧拿，即使到拜仁也無法踢出成績。

高柏尼執教風格與前領隊戴治（左）截然不同，但在英超未能取得成功。（Getty Images）

語言能力成高柏尼獲聘關鍵

《The Athletics》通過拜仁內部匿名人士消息，透露這支德甲班霸招聘高柏尼的一些想法。當杜慈確認完季離隊後，拜仁換帥接連「食檸檬」，結果以超過1200萬歐元違約金從般尼羅致高柏尼，難免令外界認為是藥石亂投，情急下作出的決定，但消息人士透露其實拜仁內部早已留意高柏尼。

報道續指，拜仁管理層認為高柏尼有能力整治更衣室，全靠他的語言能力。身為比利時人的高柏尼，自然操流利的法文及德文，與拜仁陣中不少的德﹑法球員溝通不成問題。拜仁方面深信，高柏尼與德﹑法球員「同聲同氣」，或許可以解決近年更衣室缺乏團結精神的問題，更希望他建立一種「家的感覺」。此外，拜仁前主帥﹑曾與高柏尼合作的哥迪奧拿向拜仁方面極力推薦他，令高柏尼更接近拜仁。

昔日球場對手，如今高柏尼成為哈利卡尼（白衫）教練。（Getty Images）

這名前比利時隊長過往在國家隊時，便需以多種語言團結不同語系隊友，但做隊長與做領隊是截然不同的事，38歲的高柏尼能否控制拜仁更衣室？在拜仁雲集高水平球員的隊伍下能否踢出成績？這些問題在下季自有分曉。