岩布仙尼生日重溫Happy Birthday To Me　今次記得香港卻記錯年份

5月29日，又是意大利退役球星岩布仙尼（Massimo Ambrosini）牛一的大日子，2004年他在亞視台慶席上高唱一曲「Happy Birthday To Me」，從此成為「生日界KOL」，今年他再次在社交媒體發文重提此事，卻又再次記錯細節。



岩布仙尼發文重post自己高唱「Happy Birthday To Me」一幕。(IG)

2004年岩布仙尼隨AC米蘭大軍訪港踢友賽，球隊獲邀出席亞視台慶晚宴，他的生日正好跟亞視台慶同為5月29日，當日司儀之一的朱慧珊邀請岩布仙尼唱生日歌，他一臉尷尬地開腔，一句：「Happy Birthday to me」自此成為經典。

每年他生日，不少香港球迷都會湧到他的Instagram留言祝賀，近年他不時重提此事搞笑自嘲，作為香港「生日界KOL」，去年11月獲一間食店邀請訪港慶祝公司開業周年，當被問到是否記得這件事時，這名AC米蘭名宿毫不猶豫地回答：「當然記得，因為那非常驚喜。」

岩布仙尼去年獲邀訪港並向球迷派壽桃包，現場氣氛異常熱烈。（夏家朗攝）

然而當記者問到他知不知道自己因為那次「Happy Birthday To Me」事件，而在香港十分有名，岩布仙尼卻似乎忘記細節，反問「是在香港嗎？」不過他表示能因此而變得出名亦感到開心。

訪港半年後，岩布仙尼今次特別在生日帖文中提到香港，似乎卻又記錯年份，他以意大利文寫上：「Quest’anno faccio come a Hong Kong 23 anni fa. Mi faccio gli auguri… da solo 😜😂」（今年我在做23年前在香港做的事，祝自己生日快樂），再次附上經典的#HappyBirthdayToMe。其實今年是「Happy Birthday To Me」事件的20周年，而不是23年，今次他說中地點，又記不起年份。

岩布仙尼近年每日生日皆會自嘲一番。（資料圖片，Instagram截圖）

近年岩布仙尼每逢生日，都會在Instagram自嘲地寫上「Happy Birthday To Me」為自己慶生，亦有大量香港網民會留言祝賀，並寫上「#HappyBirthdayToMe」。

岩布仙尼去年訪港時表示對此十分感謝，說他能感受到香港球迷對他的愛，因此他也希望能為這些球迷送上快樂。

事隔將近20年，岩布仙尼表示仍很記得「Happy Birthday To Me」事件，而且當時覺得十分驚喜。（陳旭暉攝）

闊別球壇多年，這名前AC米蘭球星目前專心在意大利《天空體育》等電視台當評述員，他表示暫時不考慮擔任球隊教練等職位，希望能有更多的時間陪伴孩子，尤其他去年先後迎來幼子患病和母親離世噩耗。

去年他在生日帖文大派洋蔥，「今天是我生日。過去是艱難的一年，祂給我一個患病的兒子作為『禮物』，幾個月前也帶走我的媽媽。我沒有一天不覺得上天不公平，為何這麼小的孩子就要患重病？一切的苦難，甚至令我忘掉那位永存心中的超凡女強人；我必須搏鬥，令兒女快樂成長，就像媽媽生前給我的。要做到這些，我必須依靠那位強大的妻子，我痛苦時、迷惘時，她總是扶持我，兒女也經常推動我，還有我的爸爸、姐妹和好朋友，謝謝你們與我常在。」

今年他的生日帖文回復過往幽默感，其實細節並不重要，無論他是否記得「Happy Birthday To Me」地點是香港，在哪年發生都好，只願他和家人有個快樂生日。

重溫「岩布仙尼事件」：