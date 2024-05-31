巴黎奧運｜12年前奧運決賽不敵服禁藥對手　跑手鐵塔下重獲金牌

12年前的倫敦奧運會，女子400米跨欄金牌得主、俄羅斯名將安圖克去年被揭當時服用禁藥，當時僅負的銀牌選手迪梅斯因而補上獲金牌。惟她拒絕與其他境況相似的選手般默默接下獎牌，而是極力爭取，終可在今夏的巴黎奧運，重獲當年失落的榮譽。



2012年倫敦奧運會，美國跨欄選手迪梅絲（Lashinda Demus）在400欄決賽以0.07秒之差不敵俄羅斯選手安圖克（Natalya Antyukh），惟安圖克其後被揭當時服用禁藥，在2022年遭褫奪金牌，迪梅絲因而重獲金牌。

迪梅絲（左）在2012年倫敦奧運400欄決賽不敵安圖克（右），但安圖克其後被揭當時服用禁藥。（Getty Images）

類似的案例並不罕見，但過往獲補發獎牌的運動員，都鮮有在正式頒獎禮中重獲嘉許，也往往因事發已久，即使重獲榮譽，也沒有獲得任何關注。不過迪梅絲拒絕默然接受這面遲來12年的奧運金牌，在她堅持爭取下，將獲奧委會安排在巴黎奧運期間，於8月9日在艾菲爾鐵塔下的冠軍公園（Champions Park），重新頒發獎牌。

現年41歲的迪梅斯已是四孩之母，她向《美聯社》表示，去年獲悉自己落實重獲金牌後，由於已事過境遷，本身並沒有太興奮，「但很清楚的是，當時我是在一個國際賽事中獲得獎牌，那麼，無論如何，我希望這面獎牌獲得升級的時刻，也是在國際舞台上發生。」

迪梅斯（右）當年在奧運頒獎台接下銀牌，她希望升級金牌的一刻也可在奧運上演。（Getty Images）

迪梅斯找來律師協助，一開始國際奧委會給予她幾個選擇，包括在美國田徑錦標賽中接受榮譽，「我告訴他們（奧委會）我絕不會考慮，我是個國際給運動員，那（奧運會）也是國際賽事，我希望在國際賽中獲頒獎牌。奧委會回覆說，好吧，那麼可以在世界錦標賽（頒獎）。我再說，這舞台還不夠大，觀眾不夠多。奧運會有數以十億計人觀看，我要更多人看到。」

迪梅斯現已是四孩之母，她在社交媒體發起眾籌，籌集家人一起到巴黎的旅費：

在迪梅斯連番堅持下，最終奧委會表明無法在奧運田徑場館裏頒獎，但可在巴黎鐵塔下辦頒獎禮，這也是奧委會第一次為了重新分配奧運獎牌，在夏季奧運會舉辦頒獎禮。

迪梅斯表示，自己向國際奧委會表明，並非要跟他們對着幹，而是希望令補發獎牌的做法更進步，「我知道運動員付出了多少努力和犧牲，所以我覺得我們應該盡力去爭取大家應得的掌聲。」她表示會帶同家人出席頒獎禮，並為家人的旅費發起眾籌。