張家朗獲封「香港真正英雄」　巴黎奧運官方IG連環圖重塑劍神生涯

2024巴黎奧運將於7月26日開幕，奧運官方社交媒體帳戶與波蘭插畫師Karolina Mikos合作，把上屆奧運男子個人花劍金牌得主張家朗的生平以一幅幅插畫勾勒出來，在社交網站貼出多張連環圖，更稱他為「香港的真正英雄」。



張家朗在2020東京奧運男子個人花劍項目奪冠，拿到香港史上第二面奧運金牌。巴黎奧運官方IG帳號形容他是「香港的真正英雄（True hero in Hong Kong）」，「為香港劍擊運動創下前所未有成就」。

巴黎奧運官方帳號發文稱：「劍手張家朗在2020東京奧運的成就，讓他成為家鄉香港的真正英雄。」

「1997年出生的張家朗生長於一個運動員家庭，他的父母都曾是職業籃球員。他在童年也曾經打過籃球，不過在一次休季期間開始接觸劍擊。」帖文以連環圖重溫張家朗生平，並邀請插畫師Karolina Mikos將他的照片繪成卡通風格，最特別的是一張家朗多次上載的童年照片，一頂帽子加上花花短褲原汁原味保留，並特別改成他以食指轉動籃球的樣子，以示籃球跟他的淵源。

張家朗多次在個人社交媒體貼出這張兒時照片，插畫師用此照片加上籃球，顯示他對籃球的熱愛。（張家朗Instagram）

巴黎奧運官方帳戶以連環圖重溫張家朗生平，並邀請插畫師Karolina Mikos將他的照片繪成卡通風格，最特別的是一張家朗多次上載的童年照片，一頂帽子加上花花短褲原汁原味保留，並特別改成他以食指轉動籃球的樣子，以示籃球跟他的淵源。（巴黎奧運官方帳戶）

帖文續稱：「張家朗此前曾兩次參加奧運，並在2021年取得突破。在該屆東京奧運，他與謝影雪擔任香港執旗手。」

之後再畫出他在奧運決賽與意大利劍手格羅素（Daniele Garozzo）交手的畫面，「張家朗在決賽初段落後，隨後他反勝對手並為香港贏下首面劍擊獎牌，同時也是該小島史上第二面金牌。」

張家朗與格羅素在東京奧運決賽的交手畫面。（Getty Images）

「教練Gregory Koenig為張家朗的成功貢獻良多，他曾是法國花劍隊助教，並自2018年起訓練中華台北隊。」

「張家朗奪金亦創造了『家朗效應』：他讓劍擊在香港的人氣呈爆炸式增長，不少家長都希望子女能參與這項運動。不過張家朗未有因成功而不知所措。」

奧運官方帳戶提到，張家朗未有因奧運奪金而感到更大壓力。（資料圖片；楊宇翹攝）

帖文引述張家朗稱：「『很多人都覺得我的奧運金牌，會為我施加更多壓力。相反，我覺得我能以更放鬆心態去延續旅程，因為我已經達到自己目標。』」

帖文最後一張連環圖以一個懸念作結，展望他今屆力求衛冕之路：「他能否在2024巴黎奧運的劍擊場地巴黎大皇宮內保持冷靜？」

2024巴黎奧運男子個人花劍比賽，會在香港時間7月28日下午3時開始，若家朗能夠再次晉級決賽，金牌戰則會在7月30日凌晨4時10分開始。