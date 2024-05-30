巴黎奧運．三鐵｜伍泰龍確認獲入場券　回顧爭奧過程歷盡高低

香港三項鐵人代表伍泰龍（Jason）即使在早前的三鐵亞洲盃被取消資格，多得隊友余承謙打入頒獎台，加上主要勁敵哈薩克選手未能晉身三甲，伍泰龍確認取得奧運資格。Jason周三（29日）晚在Instagram發長文，回顧近年經歷高低起伏，並感謝日前隊友在亞洲盃哈薩克布拉拜站，合力助他保住奧運資格：「永遠感激所有幫助我到達此處的人。」



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伍泰龍在27日的三鐵亞洲盃最後一站前，一直佔據奧運資格的「男子亞洲第一」，但同時他又被第二名的哈薩克選手Ayan Beisenbayev追近。比賽中他又因完成40公里單車、轉到10公里跑步環節時沒有脫下頭盔，戴着頭盔跑而遭取消資格，幸在隊友協助下，對手最終只獲第11名，伍泰龍因此能保住奧運資格。

三鐵亞洲盃｜伍泰龍遭DQ 隊友余承謙力戰奪季 助保住奧運資格

伍泰龍在Instagram寫下長文，除為取得奧運資格報喜外，亦分享近年心路歷程。（Instagram）

「我們做到了！2024年巴黎奧運！」經過沉澱後，這名24歲港將在Instagram報喜，正式宣布獲得奧運入場券，「過去這兩年多來，我經歷了很多高高低低，有過一些無法預料的挫折，例如巴士意外，因此我很感激所有幫助過我的人，沒有他們出色的支持，這個夢想不可能成真。」

今年2月下旬，伍泰龍疑遭一輛雙層巴士撞倒後不顧而去，「被撞到拋起離單車手柄幾米高，然後背部撞到地上」，因此肌肉拉傷及有瘀傷，幸未有裂骨；他又表示慶幸能夠保住性命，並從這次事故中走出來。

至3月下旬，他又在主場的香港站中，不幸地遭遇單車爆胎，因此成績不佳，賽後受訪時他一度語塞並哽咽，幸好主要競爭對手在該場比賽的成績同樣不算出色，對他爭奪奧運資格不算太大影響。

今年2月時，伍泰龍曾遇車禍受傷。（Instagram）

伍泰龍的長文中，表示近期幾次比賽都頗具挑戰性，因為隊伍決定用團體戰術來對抗主要對手，用以限制他們縮近雙方分差，而非單純為個人成績而戰：「由於此前未曾試過，因此覺得很有趣和新穎，我從中獲益良多。」在近期的比賽中，他有時需要留後，為該場及之後的比賽保存體力，伍泰龍形容這是不尋常經歷，但最終也證明這是正確決定。

伍泰龍在3月的香港站不幸遇上單車爆胎，跑步環節時大部分時間都是孤軍作戰。（鄭子峰攝）

他又透露近幾個月有6場比賽，因此訓練都以恢復為主，為備戰巴黎奧運，他將會重新展開高強度訓練。

雖然三項鐵人看似是個人項目，但伍泰龍這個奧運，沒有其他人的協助或許不會成事，「那是獲得奧運資格的重要周末，我明白那些沒能取得資格之人的心情，也意識到自己是多麼幸運，永遠感激所有幫助我到達此處的人。」