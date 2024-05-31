歐聯決賽︱比寧咸領皇馬重遇多蒙特　新世代球王理智為上放下感情

今屆歐聯，皇家馬德里第18次晉身決賽毫不令人意外，送上驚喜的是他們的決賽對手多蒙特。兩間球會之間，有個天才球員牽涉其中，他就是剛剛獲選為西甲年度最佳球員的比寧咸（Jude Bellingham）。

這個年僅20的新一代巨星，從小已經以歐聯冠軍為目標，足球生涯關鍵一戰，竟遇上對他有知遇之恩的多蒙特。心態成熟的比寧咸已做好心理準備，「重要的是做好本份，不去多想情感一面。」這場決賽被視為他和隊友雲尼斯奧斯的新世代球王登頂一戰，二人必定全力演出身價。



比寧咸加盟皇馬首季，已當上球隊核心人物。（Getty Images）

美斯與C朗兩王爭霸年代過後，足球下一代球王曾被公認為麥巴比與夏蘭特之爭，去年夏天兩個轉會決定改變一切——「麥總」留在大巴黎，比寧咸由多蒙特轉投皇家馬德里。

麥巴比選擇留在舒適圈，看着美斯第8度捧起球壇個人最高榮譽金球獎（Ballon d'Or），他不止輸給阿根廷球王，更排在夏蘭特之後只得第三名。20歲的比寧咸獲頒最佳21歲以下球員的高柏獎、金球獎僅排第18，不過他甫登陸西甲已踢出球王級水平，影響力跟C朗當年初到班拿貝看齊，獲看好後發先至成為新世代球王。

比寧咸效力多蒙特3季，轉投皇馬首季竟在歐聯決賽重逢。（Getty Images）

歐聯決賽對手竟是多蒙特

加盟皇馬後，比寧咸全面解放進攻潛能，今季41次上陣，23入球，12次助攻，助球隊西甲封王兼再次置身歐聯決賽，他以19個西甲入球當上球隊聯賽首席射手，並當選西甲年度最佳球員。回想效力多蒙特的3個年頭，都跟德甲聯賽錦標擦身而過，歐聯更只是「陪跑份子」，2020/21球季的8強已是最接迎的一次，另外兩次分別在分組賽和16強止步。相信就連多蒙特上下也料不到，失去比寧咸的一季，他們能時隔11年再闖歐聯決賽。

身披皇馬戰衣跟多蒙特決賽對戰，比寧咸說：「肯定會是特別的一夜」，接着又稱，「如同每場比賽，備戰情況也是一樣……重點是我做好本份，不去多想情感一面」。

比寧咸想盡情享受在皇馬和歐聯舞台的每一刻。（Getty Images）

年紀輕輕的比寧咸，不止已球技出眾，成熟心態或許更驚人，「我真的很興奮，由我開始踢足球起，歐聯決賽一直是我的夢想。我明白機會難逢，一秒也不想浪費……這是我人生之中夢寐以求一戰，要是千辛萬苦來到這裏才躲起來，便太愚笨了。」

一季之間從多蒙特升格為皇馬核心，比寧咸的進步幅度相當驚人，他從英冠球隊伯明翰走到歐洲足球尖端的西甲班霸皇家馬德里，也不過是4年之間的事。「我一直渴望夢想盡可能地遠大，由成長開始，我已想在最高水平作戰，這是我一路以來的感覺」，「我努力工作，當然同時也佔很大幸運成份。我不會逃避不談我是如何幸運，現在身處這裏，我想享受每個時刻。」

比寧咸被看好快將成為金球獎得主。（Getty Images）

來自伯明翰的天才少年

比寧咸7歲加盟伯明翰，14歲跳級踢U18，15歲再跳級上U23，剛滿16歲不久已為一隊上陣，刷新隊史紀錄。即使伯明翰僅身處較英超次一級的英冠聯賽，比寧咸首個職業球季還是引來全球各地球探注目，畢竟這個天才少年本身已受盡關注，處子球季能在體力化的英冠41次上陣，全季44次出場攻入4球，無疑已確認他的能力與實力。

深陷財困的伯明翰早知留不住比寧咸，他父親馬克（Mark Bellingham）帶着他參觀各間有興趣的球會，最終曼聯與多蒙特二選一，擅長培養年輕球員的蜜蜂兵團「中選」，以2500萬歐元轉會費加盟，創下17歲球員轉會費紀錄。當年伯明翰作出一個震驚外界的決定——高掛比寧咸的22號球衣。

比寧咸加盟多蒙特時只得17歲，獲伯明翰高掛他的22號球衣，決定震驚外界。（Getty Images）

17歲獲高掛球衣 棄曼聯原因終曝光

一個在球壇尚未有任何成就的17歲小伙子，伯明翰為何要這樣做？球會在聲明中指：「在極短時間內，祖迪（比寧咸）已成為伯明翰代表人物，顯示通過天份、勤奮和努力下能達到的成就。他的關懷、謙遜和球場外場的行為亦令他成為典範。他在16歲零38日已在一隊冒起並展現這些優點，我們的22號球衣已跟祖迪畫上等號，因此球會決定高掛他的球衣號碼，永記他是我們一員，並為其他人帶來啟發。」

伯明翰這個大膽決定，在3年前受到不少批評，足球界一定程度上講究論資排輩，大都感到這家英冠球會「做多咗」。如今再審視，或許大家看法已變，讚揚這家英格蘭中部球會有眼光和遠見。近日曼聯舊將里奧費迪南大爆比寧咸當年沒有選擇曼聯的原因，指比寧咸要求進入一隊，遭紅魔鬼拒絕，舊東家因而「走寶」。

比寧咸在西班牙國家打吡以一人之力領皇馬擊敗巴塞，成為班拿貝新英雄。（Getty Images）

火速上位成班拿貝新英雄

曼聯之失，就是多蒙特之得。比寧咸在球場上展現超越年齡的成熟和足球智慧，在蜜蜂兵團3個球季愈戰愈勇，這家擅長「低買高賣」的球會再添多一員豪門獵物，繼續坐着等收錢。皇家馬德里2023年夏天以1.03億歐元基本轉會費收購比寧咸，首季已踢出巨星級表現。

西甲、歐聯、國家打吡三大處子戰均取得入球，榮登皇馬史上首人，連向來難服侍的班拿貝球迷也對他無可挑剔，張開雙臂歡迎這位英格蘭之子。首次出戰國家打吡，他幾乎以一己之力領皇馬擊敗巴塞隆拿，優秀表現令世人驚嘆，就連皇馬主帥安察洛堤也對比寧咸的水平和效率感到驚訝。皇馬失去前線領袖賓施馬，原以為要經歷一段陣痛期，怎料買個中場回來，仍可完美無縫交接。他之前一路未被發現的強大進攻能力，一定程度上來自他的爸爸馬克。

比寧咸小時候崇拜爸爸馬克。（Twitter）

爸爸是非聯賽球隊超級射手

馬克不是什麼大球星，只是一個當警長的普通爸爸。他熱愛足球，至今一直在英格蘭非聯賽球隊打滾，司職前鋒。比寧咸的高大身材和強大身體質素，多少來自馬克遺傳，他踢過多達900場半職業水平足球聯賽，攻入超過700球，被英國傳媒形容為「大師級射手」（master poacher）。

比寧咸在2021年英格蘭足總訪問中曾提及，「爸爸是我第一個足球英雄，當我每星期看他出戰非聯賽比賽，就算明知那不是英超或什麼的，當看到他落場和感受氣氛，讓我愛上足球。」看到爸爸慶祝入球，比寧咸也想學他一樣，馬克一路為兒子循循善誘，「我們既是父子，也是教練與球員」，助比寧咸進步更快。

比寧咸出席金球獎頒獎禮前，媽媽Denise為兒子穿衣。（影片截圖）

比寧咸：今天成就全賴媽媽

馬克同時兼任他的經理人，對比寧咸而言，能有今日成就，媽媽Denise才是居功至偉，「老實說，直到目前一刻媽媽的角色較任何人重大，甚至超越我的教練和領隊。」當他漸漸踏上足球巨星之路，Denise的教導讓他保持一貫腳踏實地。

比寧咸一家4口，當他2020年加盟多蒙特，一家人兵分兩路——媽媽Denise到德國幫助兒子適應新生活，打點生活上的一切，爸爸馬克留在英國工作和照顧幼子祖比（Jobe）。有媽媽在身旁，比寧咸可專注發展足球事業，在她的管束之下，避免犯上不少年輕球員縱情聲色的惡習。

比寧咸認為足球成就全賴父母。（Instagram）

小時候曾不愛足球

比寧咸直言，小時候不愛足球，「去練波時只會採花摘草，用雛菊造頸鏈送給在球場看我的媽媽。」爸爸帶他去練習，會問他想玩捉迷藏、拋接球還是摘花朵，「只要我行為良好，會幫助別人，我父母從來不會強迫我做任何事。」

「當時這個世界對我來說是個遊樂場，時至今日他們仍會這樣提醒我。」比寧咸父母從小注意兒子品行，同時放手讓他們玩得盡興，兩個兒子漸漸不自覺愛上足球。父母的付出，比寧咸兄弟在足球各有發展，哥哥祖迪在皇馬一躍騰飛，18歲的弟弟祖比去年由伯明翰轉投另一英冠球會新特蘭，繼續向頂級球員之路邁進。

比寧咸一家四口。（X）

野心勃勃看得極長遠 有禮不失霸氣

比寧咸在皇馬如魚得水，早前曾表示：「這是一間未來10至15年我渴望效力的球會」，談及未來一年目標，再次想得極長遠：「在英格蘭國家隊，未來12個月的目標跟未來10至15年一樣：嘗試贏得大賽錦標。」

他毋懼英格蘭男子足球隊長年以來希望愈大，失望愈大的壓力，指出對上幾次大賽英格蘭已相當接近目標，「我們不應再害怕說出來，過去幾年大家一直隱藏那份期望，因此永遠不會失敗。我們必須願意說出來，然後才能達成目標。」1966年世界盃是英格蘭男足至今唯一大賽錦標，之後每逢大賽均被英媒捧成熱門之一，逾半世紀的失望，令英軍將帥對冠軍目標總是有所保留，一班前輩甚至領隊不敢說的話，他竟能毫無保留地講出來，那份自信與霸氣在近代英格蘭球員之中相當罕見。

足球壇從來不乏天才球員，能夠登上世界之巔的鳳毛麟角，正確心態往往較球技更重要。比寧咸年紀輕輕已沉穩成熟，良好家庭教育實在功勞不少。

比寧咸領取高柏獎的時候，向伯明翰、多蒙特、皇家馬德里3間球會，以及隊友和家人逐一致謝後，說了一句：「未來將會陸續有來（there's more to come）」，有禮而不失霸氣，之後大熱獲得由《都靈體育報》主辦的金童獎。以他在皇馬及英格蘭的表現，說不定明年他能較麥巴比和夏蘭特，更早一步贏得首座金球獎，而在今夏歐洲國家盃之前，這場歐聯決賽會是他的表演時間。