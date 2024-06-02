歐聯決賽︱皇馬2：0挫多蒙特第15次封王　1.73米卡華積成奇兵

歐聯決賽皇家馬德里對多蒙特，賽前牌面一強一弱，開賽下來下風一方的多蒙特，上半場竟佔盡上風。不過蜜蜂兵團未能好好把握一次又一次機會，終在下半場後段付出代價，一次角球走甩卡華積，加上一次後防失誤，終以0：2敗陣而回。

皇馬在劣勢中沉着應戰，下半場後段連下兩城，2：0擊敗多蒙特奪冠，再次盡顯皇者本色，將封王紀錄增添至15次。



歐聯決賽︱皇馬2：0挫多蒙特第15次封王。（路透社）

開賽初段雙方處試探階段，賽前被一致被看淡的蜜蜂兵團，未落下風，與皇馬互有攻勢，而且射門更具威脅。

今仗第一個具威脅射門意外來自多蒙特，13分鐘中鋒富克洛前點突破後回傳，祖利安白蘭特後上入楔施射，皮球僅僅貼柱而出。

富洛克的射門，高圖爾斯亦已投降，惟皮球中柱彈出，皇馬再次大難不死。（Getty Images）

皇馬控球佔優、呈63%對37%之比，戰情一度難分高下，然而上半場中段開始，皇馬後防險象環生，先是20分鐘多蒙特中堅曉姆斯後場一記長傳劏穿皇馬防線，艾迪耶米呈單刀姿態，皇馬全靠門將高圖爾斯冷靜應對力保不失；2分鐘後富克洛的射門，高圖爾斯亦已投降，惟皮球中柱彈出，皇馬再次大難不死。

40分鐘多蒙特中場沙比薩禁區頂起腳，射門勁度十足只是稍欠角度，皇馬門將高圖爾斯視線有點受阻下仍撲出。多蒙特上半場控制戰局，可惜上半場8次射門，3次中框，未能取得入球，半場雙方踢成0：0。

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辛祖正選上陣上半場表現十分活躍。（Getty Images）

觀乎上半場比賽，皇馬眾將表現大多在水準之下，備受注目的比寧咸屢次失去控球，突破力強的雲迪斯奧斯亦受制多蒙特防線，發揮受限。相反多蒙特全軍踢得較放，其中查頓辛祖在右路助攻助守，非常搶眼。右閘拉亞臣面對雲尼斯奧斯，多次被對方「屈速」，辛祖一而再回防幫助隊友，進攻時多次在右路成功突破，是上半場表現最佳球員之一。

上半場皇馬預期入球值（XG）僅0.08，多蒙特高達1.82，賽前相信無人能料，然而多蒙特未能趁機取得入球，終為失冠埋下伏線。下半場皇馬重整旗鼓，48分鐘禁區頂左角博得罰球，卻奧斯直射皮球直飛龍門左上角，多蒙特門將高保撲出；隨後的角球皇馬守將卡華積近柱迎頂僅僅高出。57分鐘皇馬另一次射門機會，又是來自後上的右閘卡華積，他近門窩利起腳，再被高保擋出。

多蒙特62分鐘再有威脅埋門，艾迪耶米左路突破傳中，富克洛第一時間飛頂接應，炮彈式頭槌同樣欠角度被高圖爾斯救出。皇馬下半場搶回不少攻勢，多蒙特眾將防守相當集中，企位尤其出色，給予皇馬的空位和機會不多，可是防守角球方面有點鬆散。

多蒙特角球再次走甩卡華積，終被他頂入為皇馬開紀錄。（Getty Images）

72分鐘多蒙特率先作出調動，列奧斯入替艾迪耶米。1分鐘後皇馬博得角球，球會生涯最後一仗的卻奧斯主踢，再次找到1.73米的卡華積，這位彈力驚人的守將力壓1.91米的多蒙特中堅舒洛達碧克近柱入楔頂入，皇馬先開紀錄。較早前多蒙特防守角球已曾走甩卡華積，今次終付出代價。

皇馬由卡華積打開多蒙特缺口。（Getty Images）

多蒙特失球後再作兩調動，馬倫入替安利簡恩，賀拿取代白蘭特，不料再次換人後又失球，今場表現出色的多蒙特防線，到83分鐘終於出事，馬特臣後場傳球失誤，比寧咸截得皮球後傳予雲尼斯奧斯射成2：0。多蒙特只能怪自己上半場浪費多次機會，下半場後段被皇馬把握到兩次，似乎勝負已分。

安察洛堤此時換出比寧咸，由祖斯盧辛馬田入替，莫迪歷入替卻奧斯。皇馬順利保持2：0勝果至完場，將封王紀錄增添至15次，主帥安察洛堤第5次以教練身份捧盃，同為紀錄。

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重溫：賽前戰報

歐聯決賽皇家馬德里對多蒙特香港時間周日凌晨3時上演，開賽前數小時雙方球迷已陸續浩浩蕩蕩進場。



剛離開利物浦的德國教練高普（Jurgen Klopp），早早入場為多蒙特一方座上客，當現場鏡頭捕捉到他時，溫布萊球場來隨即傳來多蒙特球迷響亮歡呼聲。執教利物浦前，高普曾帶領多蒙特7年，他曾領蜜蜂兵團晉身2012/13球季歐聯決賽，惟不敵拜仁慕尼黑獲亞軍。他亦三度率利物浦入決賽，當中2018/19球季封王。



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高普以多蒙特嘉賓身份到場，獲球迷熱烈歡呼聲之後，他隨即展現招牌笑容，並握拳高舉雙手示意。

多蒙特率先公布正選陣容，在曼聯被投閒置散、禁止在一隊操練甚至連飯堂也不能進入的借將查頓辛祖，獲派正選上陣。然而今夏將會離隊的球會英雄馬高列奧斯（Marco Reus）先列後備。

從曼聯棄將，到外借多蒙特置身歐聯決賽，辛祖賽前受訪時直言，「我不認為任何人能夠預料得到，我置身歐聯決賽。我很開心，也很感恩。」

今次是多蒙特歷來第三度晉身歐聯決賽，他們曾在1996/97球季封王；他們的決賽對手皇家馬德里，是歐聯史上最成功球隊，連同今屆已是第18次入決賽，累積14冠3亞輝煌戰績，因此賽前被視為大熱門。

多蒙特正選11人（4-2-3-1）：

門將：高保

後衛：舒洛達碧克、曉姆斯、伊恩馬特臣、拉亞臣

防守中場：沙比薩、安利簡恩

進攻中場：艾迪耶米、祖利安白蘭特、查頓辛祖

前鋒：富克洛



高圖爾斯獲安察洛堤信任，決賽任正選。（路透社）

皇馬方面，最大懸念是門將的選擇。正選門將高圖爾斯今季幾乎全季養傷，季尾才復出數仗，並落選比利時的歐國盃大軍名單；期間副選門將盧連表現出色，由8強淘汰曼城，到4強力壓拜仁慕尼黑，盧連功不可沒。

不過主帥安察洛堤在決賽還是以高圖爾斯擔正，盧連回到後備席。高圖爾斯今屆歐聯首度出場，便是決賽。

皇馬正選11人（4-3-1-2）：

門將：高圖爾斯

後衛：費蘭特文迪、魯迪格、拿祖費南迪斯、卡華積

中場：卻奧斯、卡馬雲加、華維迪

進攻中場：比寧咸

前鋒：雲尼斯奧斯、洛迪高高斯

