德國中場大師卻奧斯宣布歐國盃後掛靴　「一直希望在高峰退役」

效力皇家馬德里的德國球星卻奧斯（Toni Kroos），宣布會在今屆歐國盃結束後退役。

這名34歲的中場大師，效力「銀河戰艦」10年，為這間球會贏下無數錦標，亦助國家隊奪得2014世界盃。他表示希望在生涯高峰急流勇退，皇馬將是其生涯最後一間球會，因此決定在這個夏天掛靴。



「2014年7月17日——我在皇家馬德里亮相的那一天，也是改變我人生的一天。」卻奧斯在Instagram寫下道別長文。「加上這間世界上最大球會，成為我足球人生新篇章的開端。10年過去，這一篇章亦到尾聲，我永不會忘記這段贏盡一切的成功歲月！」

這名德國中場又感謝所有從一開始便歡迎他、信任他的人，特別是皇馬球迷，並宣布今夏的歐國盃，將會是他作為職業足球員的最後舞台。「就像我總是說的那樣：皇馬會是我最後效力的球會，我為此感到喜悅及自豪，在我看來，我找到了合適的時機來作出這個決定」。

34歲的卻奧斯宣佈退役。（路透社）

卻奧斯是近10年皇馬王朝的奠基人物，他與莫迪歷（Luka Modric）及卡斯米路（Casemiro）組成的白金中場線，助銀河戰艦贏得無數錦標，特別是2015/16起的歐聯三連霸。皇馬官方亦形容他是球會122年歷史中，其中一段最成功時期的核心球員。

目前34歲的卻奧斯表示，他一直希望在職業生涯高峰處掛靴：「現在我只有一個想法：第15次歐聯冠軍！HALA MADRID Y NADA MAS（皇馬永無止境地前進）！」皇馬會在香港時間6月2日深夜3時，與多蒙特上演歐聯決賽，屆時亦會是他作為皇馬球員的最後一場比賽。

卻奧斯在今屆歐聯表現搶眼，四強面對拜仁時曾為雲尼斯奧斯送出一腳手術刀般的直線助攻。（Getty Images）

他宣布退役後，不少現役及過去的皇馬隊友都紛紛送上祝福，包括兩位合作多年的好拍檔莫迪歷及卡斯米路，其中後者已轉投曼聯。已轉戰沙特聯賽的賓施馬亦有在X（前稱Twitter）貼出兩人擊掌慶祝的照片。

不過卻奧斯表示自己登上X的熱門趨勢時，隊友華斯基斯（Lucas Vazquez）開玩笑地爆粗，似乎不捨他就此退役，引得卻奧斯以「笑喊」Emoji回應。

今屆歐國盃將於香港時間6月14日深夜開始，分組賽揭幕戰便為東道主德國對蘇格蘭。德國上一次在歐國盃封王已是1996年，卻奧斯的職業生涯亦基本實現包括世界盃在內的團隊榮譽「大滿貫」，不過未曾贏過歐國盃。