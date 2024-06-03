足球｜摩連奴費倫巴治亮相　球迷熱烈歡迎：這球衣如我的皮膚

摩連奴（Jose Mourinho）上任成為土超球隊費倫巴治新教練，並於昨日（2日）亮相主場與球迷見面，並獲熱烈歡迎。

這名葡萄牙教頭大賣口乖，感謝球迷愛戴，更舉起費倫巴治球衣，表示「這件球衣如我的皮膚」。



1月遭羅馬辭退後，摩連奴一直賦閒在家，至今月確定執教費倫巴治。這名兩屆歐聯冠軍教頭，雖然近年執教戰績遭受質疑，但昨日在主場亮相時，仍受球迷熱烈歡迎。

摩連奴大受費倫巴治球迷歡迎。（路透社）

今年61歲的「摩佬」，演講時首先感謝球迷愛戴：「一般情況下，一名教練會在取勝後才得到愛戴，現在還未贏波便讓我有這種感覺，謝謝你們。這對我來說是一份重大責任。」

他又舉起費倫巴治主場的黃色球衣：「我承諾自這一刻起，我便屬於你們這個大家庭，這件球衣如我的皮膚（This shirt is my skin）。足球便是熱情，沒有其他地方比這裏更能感受熱情。」

摩連奴在主場賣口乖感謝球迷。（路透社）

摩連奴表示，自與球會主席會面後，便希望執教費倫巴治：「我希望為土耳其足球工作，希望幫助土耳其聯賽，但對我來說，目前最重要的是費倫巴治。從我簽約一刻起，你們的夢想便是我的夢想。」他又在Instagram上載坐船的照片，身後是土耳其國旗。

摩連奴在Instagram貼出「遊船河」的照片，身後是土耳其國旗。（Instagram截圖）

費倫巴治是土超史上奪冠第二多的球隊，一共贏過19次聯賽冠軍，但上一次封王已是10年前，剛過去的球季雖只有一次落敗並獲99分，但仍被死敵加拉塔沙雷以102分擊敗奪冠。他們近年唯一錦標，是2022/23的土耳其盃。

由於歐國盃賽程與歐聯外圍賽重疊，他日前正式接任前亦談到，費倫巴治要晉級並不容易：「我們要經過3輪外圍賽，球會還有8名球員要參加歐國盃。不過我喜歡挑戰，如果我成為主帥的話，我們會為歐聯資格而戰。」

摩連奴近20年首次執教五大聯賽以外球會，他表示會率費倫巴治為歐聯席位而戰。（路透社）

前主席曝三大轉會目標：錢不是問題

今次轉戰土超，是摩連奴自2004年成為車路士主帥後，首次執教五大聯賽（英西意德法）以外球會。

不過他似乎仍有意引入舊部，曾擔任費倫巴治主席20年的Aziz Yildirim，表示已跟摩連奴會面，並會在力爭重返主席之位後，滿足該名新帥的轉會要求：「我們談到過一些球員，包括盧卡古（Romelu Lukaku）、保羅戴巴拿（Paulo Dybala）及泰利斯卡（Talisca）。其餘名字我們先不說，我會在當選後告訴你們。」

目前為艾納斯主力的泰利斯卡，成費倫巴治轉會目標之一。（Getty Images）

這三名球員中的前兩人，都曾被摩連奴執教，泰利斯卡目前則是艾納斯主力之一，在隊中重要性不亞於巨星C朗拿度，今季因傷上陣次數不多，但仍直接參與20個聯賽入球。

Aziz Yildirim對重新當選主帥似乎胸有成竹，上周他便表示，會在歐聯決賽與摩連奴暢談來季目標：「我們會滿足他所有要求，錢不是問題，我們永遠都有錢。」