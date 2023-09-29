摩連奴再陷「摩三季」魔咒　羅馬大敗創最差開季成績｜意甲

摩連奴還是逃不出「摩三季」的魔咒？

摩連奴帶領的羅馬在周四（28日）晚意甲作客以1：4敗於熱拿亞腳下，今季6輪聯賽僅1勝2和3負，現以5分排尾五的第16位，比降班區球隊只多兩分。



羅馬今季開季成績低迷，愈來愈接近降班區。（Getty Images）

熱拿亞前鋒艾拔古蒙臣在5分鐘開紀錄，羅馬中場白賴仁基斯坦迪在22分鐘追平。完半場前，熱拿亞的列迪古建功，領先2：1。換邊後，熱拿亞靠兩名後備兵入波，將比數拉開到4：1完場。

這是摩連奴執教生涯的最差聯賽開季成績，首6戰僅得5分，比起15/16球季在車路士的7分更差。自從聯賽改制為贏波得3分後，今季也是羅馬歷來最差的開季成績。

摩連奴賽後也被問到這一點，他說：「這是事實，這是羅馬史上最差的開季，也是我執教生涯最差的。不過，又有另一個事實，羅馬第一次連續兩季參加歐洲賽決賽。」

今季是摩連奴在羅馬的第三個球季。（Getty Images）

摩連奴在2021年執教羅馬，首季率球隊闖歐協聯決賽，贏飛燕諾得冠軍。在22/23球季，這是摩連奴執教的第二個球季，他率羅馬晉身歐霸盃決賽，惜不敵西維爾。

上季的羅馬就算進攻不順暢，防守仍然頑強，但今季的羅馬似乎失去了這個特點。摩連奴也承認這一點，歸咎於傷兵問題，他說：「我們失去了基斯史摩寧，你可以見到我們沒有史摩寧之後贏到幾多場？當我們缺少這些球員時，表現就失去穩定。」

盧卡古今仗沒有建樹。（Getty Images）

「然而，說我們因為缺少這個或那個球員而失去了穩定性，這也不公平。穩定性也是團隊精神和集體努力的結果。 我們已經失去了部分。」

「這一刻，對方每次射門都能轉化為入球，這不是針對魯爾柏迪斯奧，這個只是我們看到的現象。」

摩連奴提到，西班牙中堅迪亞高洛蘭迪在24分鐘因傷退下火線，也影響了球隊的結構及表現。摩連奴認為問題在於賽程太密，他說：「我昨日在意甲見到有5名球員因肌肉問題而要傷出。今場迪亞高洛蘭迪是一位有肌肉受傷病史的球員，他一星期踢3場比賽，所以（對於他受傷）我也不感到意外。」

「我們沒有時間哭泣，我們可以在內心喊，因為實在傷心，尤其是我，因為我跟羅馬球迷的關係融洽。不過，到明天，我們就會捲土重來。下場比賽價值3分，而不是7分、8分，但對我們還是非常重要。」羅馬下場聯賽會在主場對費辛隆尼。