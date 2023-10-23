意甲｜摩連奴扮喊嘲諷對手後備席　再現「串王」本色領紅被逐離場

羅馬周日（22日）憑艾沙拉維（Stephan El Shaarawy）在90分鐘絕殺，主場以1：0擊敗蒙沙。不過賽後焦點並非該名入球功臣，而是主帥摩連奴（José Mourinho）。

這名葡萄牙教頭再現「串王」本色，在艾沙拉維入球後，他轉身對着蒙沙的後備席做出「說話」及「哭泣」的手勢，隨後被球證出示紅牌驅逐離場，將缺席下輪對舊東家國際米蘭的比賽。



蒙沙在上半場後段便有球員被逐，不過羅馬在多踢一人的情況下仍遲遲未能攻破對方大門。盧卡古（Romelu Lukaku）及阿斯蒙（Sardar Azmoun）先後射門中柱，最終在第90分鐘由艾沙拉維補射破網絕殺對手，助羅馬於主場以1：0勝出。

「首都狼」季初曾陷入困境，如今反底錄得3連勝，升至意甲第7位，以14分暫列第7名，距離榜首的國際米蘭8分。

完場後艾沙拉維激動落淚，他最近身陷賭博醜聞之中，但這名意大利球員否認此事。（Getty Images）

羅馬末段建功後，主帥摩連奴向着對手後備席造出手勢，其後被球證出示紅牌，下輪將無緣領軍鬥舊東家國際米蘭。「摩佬」賽後表示不解為何自己會被紅牌趕出場：「我只是向對方後備席做手勢，沒有說任何攻擊性的言語。」他又解釋以手勢挑釁對方的原因：「那是因為上季有些具有天份但缺乏經驗的球員，曾向我們說出一些難聽的說話。」

他沒有具體說明是哪名蒙沙球員說了什麼，只批評對方後備席在這場比賽中向球證施壓，但又稱讚蒙沙表現出色，「老實說，他們是一支好球隊，不應輸掉今天這場比賽。」

摩連奴解釋他向對方後備陣做出那些手勢，是因為蒙沙有球員上季曾說出一些難聽的說話。（Getty Images）

RomaPress報道指，摩連奴當時做出嬰兒哭喊的手勢，並向蒙沙主帥柏拿甸奴（Raffaele Palladino）說：「你說得太多了，還要哭。」英國《每日郵報》指當球證決定補時7分鐘後，引致這兩名教頭在場邊爭執。

摩連奴與蒙沙的口水戰在上周已經開始，當時艾真度高美斯（Papu Gómez）表示對摩連奴的唯一印象，是自己與西維爾在歐霸決賽戰勝了他。或許是這句話惹怒摩連奴，今場賽後他亦有在記者會上揶揄該名阿根廷國腳，「如果我咳的話，我不會喝任何糖漿或其他會讓我陷入麻煩的東西。」

艾真度高美斯最近陷入興奮劑風波，他被指在去年十月的興奮劑檢測呈陽性，因而被禁賽兩年。這名35歲的球員當時仍效力西維爾，他否認有不當行為，並解釋無法通過檢測，是因為自己在沒有諮詢球會人員的情況下，不慎喝了一口兒子的咳藥水。