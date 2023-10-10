意甲｜盧卡古羅馬8場入7球狀態大勇　稱與摩連奴關係特別互相信任

盧卡古（Romelu Lukaku）今夏身陷轉會風波，遭球迷視作叛徒成為話題人物，同時得罪國際米蘭、祖雲達斯及車路士球迷，最終被外借至羅馬，與摩連奴（Jose Mourinho）再次聯手。

羅馬早前戰績不佳，「摩佬」一度傳出即將「落鑊」，不過球隊最近表現反彈，各項賽事取3連勝，回到積分榜第10位，盧卡古更是各項賽事8場攻入7球，狀態大勇。



昨天（9日）對卡利亞里一役，盧卡古個人梅開二度，助羅馬以4：1大勝對手，今季聯賽上陣6場總計攻入5球，與另外兩名球員並列意甲射手榜第3位，對比起上季在國米25場入10球的表現截然不同。

盧卡古（左）在昨天梅開二度，今季意甲上陣6場入5球。（Getty Images）

賽後被DAZN記者問到，這支羅馬是「盧卡古的羅馬」嗎？該名比利時前鋒否認：「不，羅馬就是羅馬。我們是一支球隊，我們需要進步。球隊正處於艱難處境，但我們正在成長。」他又提到在夏天遭遇到的一切：「我是一名專業球員，在夏天有很多關於我的聲音，但我沒有回應。我在球場上證明自己能為球隊做些什麼：今天便做得很好。」

記者又問到，摩連奴在他選擇加盟羅馬及取得良好開始這兩方面有多重要？盧卡古回答：「我跟摩連奴有着特別關係，他認識我家人，認識我的孩子。我跟他互相信任，他也是一名很嚴厲的教練，就像我過去遇到的其他教頭一樣，但這也是我能成長為一名球員的唯一方法。」

盧卡古稱與摩連奴之間有着特別關係，能互相信任。（Getty Images）

盧卡古過去曾在曼聯與摩連奴共事，不過這名比利時射手在「紅魔鬼」的表現屢遭球迷批評，他當時共為曼聯上陣66場英超賽事，攻入28球。

目前盧卡古在羅馬正春風得意，車路士似乎亦有意止蝕脫手，雖然他在2021年以9750萬英鎊加盟，不過著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，車路士已確定羅馬可在來年夏天以3700萬英鎊買斷盧卡古。

盧卡古是今屆歐國盃外圍賽神射手，目前5戰攻入8球。（Getty Images）

值得一提的是，雖然盧卡古在去年的世界盃、以及上季歐聯決賽都因頻頻失機成為球迷笑柄，但目前他是今屆歐國盃外圍賽的神射手，5戰共為比利時攻入8球。

摩連奴：我總有一天會去沙特

雖然目前看來，盧卡古有可能在2024年夏天轉會羅馬，在摩連奴麾下向世人證明自己，不過路透社報道，近日「摩佬」接受採訪時，表示他總有一天會去沙特執教，「有時候我空閒便會去沙特阿拉伯，我確信我會在那裏工作，雖然不知道是什麼時候，但我頗為肯定。」

同時摩連奴又向羅馬球迷派定心丸：「我很堅定地為羅馬工作，直至離開之前，我都會為球會獻出所有。」他又表示上季帶領球隊殺入歐霸決賽後，曾拒絕來自沙特球會的巨額報價，不過這名葡萄牙教頭在7月成為沙特一間名為Mahd的青訓學院董事，「沙特的大門永遠為我打開，我希望感受當地的發展。」

摩連奴確實自己將會到沙特阿拉伯工作。（Getty Images）

摩連奴與羅馬的合約至下年6月30日約滿，英國《每日郵報》上周稱他無意與球會續約，或許到時這名傳奇教頭會遠赴沙特聯賽。報道續指他若離去，陣中主力前鋒保羅戴巴拿（Paulo Dybala）亦很可能離開。