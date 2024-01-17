摩連奴被炒｜羅馬球迷不捨　包圍座駕告別　「狂人」強忍男兒淚

摩連奴（Jose Mourinho）周二（16日）突被辭退，結束他在羅馬不足3年執教任期，「摩三季」魔咒再次應驗。

雖然今季帶隊成績不佳，不過大量羅馬球迷仍對他離去表達不捨，在訓練基地外圍住摩連奴座駕，向他道別及感謝，這位打滾球壇數十年的葡萄牙教頭為此眼泛淚光，幾乎掉下男兒淚。



羅馬奪得2021/22歐協聯冠軍時，摩連奴情緒激動。（Getty Images）

2021/22執教羅馬首季，摩連奴便率領球隊奪得歐協聯冠軍，終結羅馬長達11年錦標荒，「摩佬」亦成為足球史上首名贏過歐協聯、歐霸及歐聯的教頭。當時他亦剛經歷在熱刺無冠生涯，事隔5年再奪錦標，摩連奴賽後亦罕有地在球場上激動流淚，

過往摩連奴很少因奪冠落淚。（Getty Images）

次季羅馬征戰歐霸，並在「狂人」摩連奴帶領下殺入決賽，惟最終在爭議判決下不敵西維爾，摩連奴將銀牌扔上看台、賽後在停車場追罵主球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）等行為，當時曾成為足球界熱話。

然而就如以往在大部分其他球會執教往績一樣，摩連奴率領的羅馬經歷兩個美好球季，但第3季戰績一落千丈。球會季初曾一度跌至降班區附近，加上在意大利盃被同城死敵拉素淘汰，終在周一不敵AC米蘭後，被羅馬手起刀落解僱。

球迷圍車送別 摩佬強忍淚水

羅馬目前僅排在意甲第9位，近5場聯賽落敗3場。不過羅馬球迷仍對這名葡萄牙教頭心存感激。摩連奴被辭退消息傳出後，大批球迷湧到球會訓練基地外，在「摩佬」座駕準備離去時將其團團圍住，並向他表達感謝之情，亦有球迷要求與他自拍合照。

影片中可見到摩連奴眼泛淚光，似乎強忍淚水，亦向司機搖動手指，似乎示意他先不要開車離去。英國《每日郵報》指，球迷向他高呼「Grazie, mister」，即「感謝你，先生」。

雖然今季戰績不佳，但羅馬球迷未有忘記他為球隊帶來的錦標。（Getty Images）

IG影片告別球會 回顧羅馬三季

周三早上，摩連奴在個人Instagram上貼出一條影片，回顧他在羅馬這3季不少動人時刻，並在描述處寫上「汗水、血、淚水、喜怒哀樂、愛情、兄弟、歷史、心靈、永恆」。

不少球迷在影片下留言感謝摩連奴為羅馬帶來的一切，有人表示他喚醒了這座城市。X（前稱Twitter）上有人留言，認為這名教頭在其執教生涯中，始終能與球迷有情感上的聯繫。

「國際米蘭球迷仍然深愛他，車路士球迷亦一樣，雖然他執教過熱刺；曼聯球迷在他回歸奧脫福時依然送上掌聲；皇馬球迷仍感激他為2010年代的那支巔峰球隊打下基礎；波圖及羅馬球迷崇拜他——因為球迷知道摩連奴的真摯，他從不掩飾任何事物。」