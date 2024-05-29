英超｜曼聯奪足總盃後三日 即推自願離職計劃 英力士決意整頓
撰文：威廉神
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《紐約時報》報道，曼聯在捧得足總盃後不久，便決意重整球會架構，除了安東尼馬迪爾等球員離隊外，也向員工埋手，全面取消在家工作、並推出自願離職計劃。
《紐約時報》指，所有員工在周二（28日）都收到電郵，邀請他們自願離職，當中不包括男子足球隊、女子足球隊和青訓學院的職球員及球探，但卡靈頓訓練場的員工也受影響。報道指，電郵列明員工需在6月5日前決定是否接受曼聯的「自願離職計劃」，英國《衛報》則指，電郵列明若員工接受自願離職計劃，可提早獲得年度花紅。
至於球迷最關心的，自然是主帥坦赫格的命運，雖然他不在自願離職計劃的目標當中，《衛報》指新班主拉傑夫（Jim Ratcliffe）今周正率球會檢討球季，多名高層均參與其中，包括英力士體育總監卑斯福（Dave Brailsford）和曼聯班主之一的祖爾格拉沙（Joel Glazer），待完成檢討後，便會決定坦帥的去留。
報道續寫道，拉傑夫以英力士入股曼聯後，積極重組球會，上月聘用了人事顧問機構Interpath Advisory，檢討球會的商業和營運支出，進而採取節流措施，希望削減曼聯現有的逾1000名員工，務求在英超和歐洲足協的財政規例下，能挪出更多資金投資到球隊陣容當中。
今月稍早，拉傑夫已在一會議上向所有曼聯員工表明，不會再容許員工在家工作，隨後亦廣發電郵，要求員工在6月1日或之前回到曼聯在曼徹斯特或倫敦的辦公室工作，寫道：「我們相信員工回到辦公室工作，會為個人、球隊、球會帶來顯著效益，也能更好地支持曼聯重返成功的旅程」；而周二通知員工可自願離職的電郵，則是讓因各種原因，不願或未能回歸辦公室工作的員工離開，另一方面，也是英力士的一種表態，推動不願配合其工作文化的員工離職。另一方面，曼聯早前也要求想觀看足總盃決賽的員工，支付20英鎊補助。
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