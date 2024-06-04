車路士新帥上任　解構「平民版哥帥」控球戰術理念｜英超分析

香港時間周一（3日）晚，車路士宣布馬利斯卡（Enzo Maresca）成為新任領隊，雙方簽約5年。

這名44歲的意大利主帥，在剛過去的球季率領李斯特城以英冠冠軍身份重返英超。他最為球迷熟知的身份，是曾在曼城擔任哥迪奧拿助教，事實上，馬利斯卡因執教風格重視控球，加上外形相似，更被英國媒體及球迷稱為「減肥版哥帥（Diet Pep）」。他不比哥帥瘦多少，或者譯為「平民版哥帥」更準確。

那到底他的戰術哲學是什麼，為何會有這個稱號呢？



馬利斯卡往績不算亮麗，之前更在執教帕爾馬一季後被辭退。（Getty Images）

馬利斯卡的教練CV並不亮麗，去年接手李斯特城前，只曾執教意乙帕爾馬及曼城預備組，沒有頂級聯賽執教經驗。因此今次他成為車路士新帥，與高柏尼（Vincent Kompany）到拜仁慕尼黑一樣，可說是越級挑戰。

李斯特城在英冠提前封王升班，作為領隊的馬利斯卡當然功不可沒，李城2023/24球季的場均控球率為61.8%，僅次於另一支確定升班球隊修咸頓。當然他們曾在榜首有過17分優勢，至完季時僅領先葉士域治1分，落敗次數也比亞軍多5次，這些都是他作為教練的隱憂，但這篇文章，我們先討論他的戰術理念。

馬利斯卡曾率領曼城預備組奪聯賽冠軍。（Getty Images）

車路士新帥戰術分析｜防止反擊的3-2-5

據The Athletics報道，車路士管理層對新帥人選有數項要求，其中一點是「防守穩定之餘，能控制比賽」。

李斯特城上季在馬利斯卡治下，慣用陣式是4-3-3或4-2-3-1，不過組織進攻時會流動變成3-2-5，與哥迪奧拿現時常用的2-3-5類似，但稍微保守一點。右閘列卡度彭利拿（Ricardo Pereira）執行閘位內切（Inverted Fullback），移到中場幫助控球。

上季列卡度彭利拿經常移入中路。（Sofascore網站截圖）

馬利斯卡曾在節目《The Coaches' Voice》解釋，他希望一旦球隊失去控球權時，仍能以下圖的5人防守形狀，來防範對手反擊。李斯特城上季46場失41球，為英冠中最少一隊。

馬利斯卡解釋，這種五人防守企位，用意是在失去控球權後防範對方反擊。（X截圖）

車路士新帥戰術分析｜有目的地控球

上文提及，李斯特城上季的場均控球率為61.8%，比排名第4的修咸頓少，並非英冠球隊中最高。事實上，哥迪奧拿本人也提及過，控球不是目的，而是取勝手段，李斯特城也絕非盲目追求控球在腳。

馬利斯卡解釋，他安排列卡度彭利拿內切至中場，是為了讓球隊在中路獲取人數優勢（Overload）；為應付對手高位逼搶，他會讓門將移到後衛線幫助控球，成為3-2-5中的第4名後衛。

馬利斯卡會安排門將加入後衛線，以紓解對方逼搶壓力。（Youtube截圖）

他續闡釋，這一切都是為中前場製造空間，例如中場的「Overload」，會讓兩名8號位的中場形成二對一，從而讓在Half-Space的另外兩名中場無人看管，層層推進，最終使對方防線出現漏洞。

這名意大利主帥的戰術理念與哥帥相近，他重視運用球場上的空間，會要求球員佔據有利位置，例如主動進入對方數名防守球員之間（Pocket），形成傳球支點；前鋒也會不時從9號位後撤，為其他球員創造入楔空間。

雖然控球率、傳球次數及射門次數都不及修咸頓，不過李斯特城上季共創造出142次黃金機會（Big Chances），為英冠最多，比此數據第2的「聖徒」多12次，也比英冠亞軍葉士域治多30次。

車路士新帥戰術分析｜下季有何變化？

馬利斯卡執教帕爾馬的戰術風格，與李斯特城相差不大，可以預見車路士下季大致上也會以類似方式比賽：閘位內切、Overload、8號位成為戰術核心。

以目前車路士的陣容來看，列斯占士（Reece James）與古古列拿（Marc Cucurella）不像適合在中路幫助組織，風格較穩重的芝維爾（Ben Chilwell）更像是理想人選，但他上季受傷患困擾，上陣次數不多，馬利斯卡會否考慮另覓人選作Plan B，則仍待觀察。

預計芝維爾會在新帥安排下，成為內切左閘。（Getty Images）

上文提到馬利斯卡會傾向讓兩名在Half Space的中場獲得空間，不論是4-3-3或4-2-3-1陣型下，相信防守能力較佳的卡些度（Moisés Caicedo）都會留在中後場，讓安素費南迪斯（Enzo Fernandez）上前助攻，另一名球員則很大概率會是最後幾輪均擔任攻擊中場的高爾彭馬（Cole Palmer）。

因此筆者認為，在此前提下，來季車路士發揮出色與否的關鍵，一是在於上述兩名球員能否執行新帥戰術，在Half Space串連球隊；二是卡些度與閘位能否配合，協助中場運轉。

高爾彭馬曾被哥迪奧拿執教，相信要適應馬利斯卡戰術不會太難。（Getty Images）

車路士的攻擊球員較為年輕、快速，馬利斯卡戰術講求以配合拉出空位後，快速殺入對方禁區，風格上其實兩者相當契合。

當然英冠與英超環境全然不同，高柏尼帶領的般尼便是最佳例子，但「車迷」也不用過於悲觀，認定他「聖誕前必被炒」，畢竟另一哥迪奧拿弟子阿迪達，一出道便直接執教阿仙奴，現時成績同樣出色。

馬利斯卡到底是「平民版哥帥」、「貧民版哥帥」還是青出於藍，新球季便見分曉。