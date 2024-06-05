英超｜曼城遭控115罪下傾力反擊　反告英超賽會歧視

曼城在剛過去的球季，完成史無前例的英超四連冠創舉，但針對這間球會的115項財務指控懸而未決，外界一直認為，只要罪名成立，「藍月亮」小則扣分，重則降班。

針對這115條罪名，英超將在今年11月展開聆訊，然而曼城卻先下手為強，先行控告英超賽會歧視，展開法律訴訟反擊戰。



曼城早前加冕連續第四個英超冠軍。（路透社）

英國《泰晤士報》報道，曼城代表律師提交一份長達165頁的法律文件，聲稱該球會是遭歧視。

2021年紐卡素被沙特主權基金（PIF）收購後，英超隨即公布「關聯條例（Associated Party Transaction，簡稱APT）」，規定球會所有商業交易，都必須被視為擁有「公平市場價值（fair market value，簡稱FMV）」，以防止球會誇大贊助金額。

曼城班主文蘇（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan，左）。（Getty Images）

曼城認為此條例違法，要求賽會廢除並作出金錢賠償，而且一直以來，英超更改條例需要三分二球會（即14間）投票，曼城認為這一規定不公平，指出其他球會目的是「扼殺」他們在球場上的成功，並稱其為「多數方的暴政」，亦要求將此條例廢除。

《泰晤士報》續指，其他英超球會已按要求出席聽證會，有10至12間球會站在賽會一方，另有至少1間球會支持曼城。這場法律訴訟將於下周一（10日）開始，預計會持續至21日。

英超賽會行政總裁馬斯達斯（Richard Masters）。（Getty Images）

訴訟結果會造成什麼影響？

英國媒體普遍認為，英超賽會的律師本就忙於處理大量案件，這場訴訟首先會令他們不勝負荷，影響11月控告曼城的案件；若曼城最終勝訴，將會為他們以及其他大球會，以鉅額轉會費購買球員打開大門，也會直接影響曼城正面對的115條罪名，因為當中不少指控，都與贊助協議有關。

不過《太陽報》認為，這兩件事並不相關，重點是曼城堅稱「一直沒有違反規則」，因此不論如果如何，影響都不會太明顯。