英超｜高普出席活動與利物浦球迷道別　感人歌聲中激動落淚

「當你加盟時，人們如何看你不太重要；當你離開時，他們如何看你才重要得多。」從錦標數目，高普或許不算「最成功」，但他肯定是近年最受愛戴的教練之一。

利物浦周二（28日）在瑪莎銀行體育館舉辦送別高普活動，這名德國教頭亦有出席，與在場滿座的11000名球迷再次道別。他雖在英超煞科戰中控制住情緒，但在今次活動的球迷歌聲中，終守不住眼淚防線。



高普出席與球迷道別活動，現場逾萬張門票售罄。（Getty Images）

高普透露，他今次出席被廣播公司TNT告知，有許多話題不能提及：「不能談球證；不能談曼城——不知道為什麼；不能談財務話題——不知道為什麼；還有VAR。」

不過主持John Bishop還是很尖銳地問到，曼城目前因涉嫌違反財政公平條例而被指控115條罪名，有可能被剝奪英超冠軍，若利物浦因此而在調查期間加冕，他會怎麼做時，高普回答：「如你們組織巴士巡遊，我便會參加。不論要多長時間，我都不在乎。」

高普表示，若組織巴士巡遊，不管要等多久他都會參加。（Getty Images）

隨後高普又聊到與班主之間的關係，他對芬威集團稱讚有加，認為一直獲他們支持，還順帶揶揄其他對手：「我們應該為班主不是購買某間倫敦球會的人而感到慶幸，否則我在利物浦應該無法做滿一年。」

他貫徹其幽默風格，笑稱車路士最後終於踢出過往風采，讓每個人都覺得強大的「藍軍」將要回歸，「然後他們又將領隊解僱」。

高普一貫其幽默風格，多次揶揄其他球隊。（Getty Images）

除曼城與車路士外，死敵曼聯也未能逃過被高普「抽水」的命運。他表示作為領隊，要在全世界都對某名球員失去信任時，在他背後繼續支持：「我不能覺得『他沒用』，然後就像其他球會一樣——8000萬鎊購買一名球員，然後將他借出去！」直線抽擊曼聯今季與查頓辛祖（Jadon Sancho）之間的風波。

被問到如何看待新領隊史諾（Arne Slot）時，高普笑稱球隊今年「四大皆空」，已幫助對方打好基礎：「你能想像如果我們今年拿到四個冠軍會怎樣嗎？」

之後球迷高聲歌唱The Beatles的《I Feel Fine》，為這名執教利物浦9年的教頭送別，並在將其中一句歌詞改編成「很慶幸高普是紅軍一員（I’m so glad that Jurgen is a Red）」時，高普情緒激動，在台上忍不住落淚。

56歲的高普表示，除了跟妻子烏爾娜（Ulla）結婚外，與利物浦簽約是他人生中做過最好的決定。球迷發現她坐在觀眾席上時，也集體高唱其名字以表謝意。她曾在兩年前，以一席話讓高普扭轉心意，該名教頭最終決定與利物浦續約。

高普被球迷歌聲感動落淚。（Getty Images）

今次活動以高普標誌性的揮拳作為結尾，所有門票收入將捐至利物浦官方慈善基金會。