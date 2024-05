英超｜高普出席活動與利物浦球迷道別　感人歌聲中激動落淚

「當你加盟時,人們如何看你不太重要;當你離開時,他們如何看你才重要得多。」從錦標數目,高普或許不算「最成功」,但他肯定是近年最受愛戴的教練之一。

利物浦周二(28日)在瑪莎銀行體育館舉辦送別高普活動,這名德國教頭亦有出席,與在場滿座的11000名球迷再次道別。他雖在英超煞科戰中控制住情緒,但在今次活動的球迷歌聲中,終守不住眼淚防線。



高普出席與球迷道別活動,現場逾萬張門票售罄。(Getty Images)

高普透露,他今次出席被廣播公司TNT告知,有許多話題不能提及:「不能談球證;不能談曼城——不知道為什麼;不能談財務話題——不知道為什麼;還有VAR。」

不過主持John Bishop還是很尖銳地問到,曼城目前因涉嫌違反財政公平條例而被指控115條罪名,有可能被剝奪英超冠軍,若利物浦因此而在調查期間加冕,他會怎麼做時,高普回答:「如你們組織巴士巡遊,我便會參加。不論要多長時間,我都不在乎。」

高普表示,若組織巴士巡遊,不管要等多久他都會參加。(Getty Images)

隨後高普又聊到與班主之間的關係,他對芬威集團稱讚有加,認為一直獲他們支持,還順帶揶揄其他對手:「我們應該為班主不是購買某間倫敦球會的人而感到慶幸,否則我在利物浦應該無法做滿一年。」

他貫徹其幽默風格,笑稱車路士最後終於踢出過往風采,讓每個人都覺得強大的「藍軍」將要回歸,「然後他們又將領隊解僱」。

高普一貫其幽默風格,多次揶揄其他球隊。(Getty Images)

除曼城與車路士外,死敵曼聯也未能逃過被高普「抽水」的命運。他表示作為領隊,要在全世界都對某名球員失去信任時,在他背後繼續支持:「我不能覺得『他沒用』,然後就像其他球會一樣——8000萬鎊購買一名球員,然後將他借出去!」直線抽擊曼聯今季與查頓辛祖(Jadon Sancho)之間的風波。

被問到如何看待新領隊史諾(Arne Slot)時,高普笑稱球隊今年「四大皆空」,已幫助對方打好基礎:「你能想像如果我們今年拿到四個冠軍會怎樣嗎?」

之後球迷高聲歌唱The Beatles的《I Feel Fine》,為這名執教利物浦9年的教頭送別,並在將其中一句歌詞改編成「很慶幸高普是紅軍一員(I’m so glad that Jurgen is a Red)」時,高普情緒激動,在台上忍不住落淚。

56歲的高普表示,除了跟妻子烏爾娜(Ulla)結婚外,與利物浦簽約是他人生中做過最好的決定。球迷發現她坐在觀眾席上時,也集體高唱其名字以表謝意。她曾在兩年前,以一席話讓高普扭轉心意,該名教頭最終決定與利物浦續約。

高普被球迷歌聲感動落淚。(Getty Images)

今次活動以高普標誌性的揮拳作為結尾,所有門票收入將捐至利物浦官方慈善基金會。