曼聯23/24球季總結｜馬古尼踢出職業模範　坦赫格靠足總盃挽面子

曼聯的23/24球季完結，最終贏得足總盃冠軍，連續兩季有盃捧，但曼聯在其餘戰線成績慘淡，聯賽創球會最差英超紀錄排第八名，聯賽盃則於第四圈出局，至於歐聯更差到分組賽包尾止步，連第三名轉戰歐霸的機會也沒有。

回顧曼聯眾將今季的表現，哈利馬古尼、達洛治、麥湯米尼、般奴費南迪斯皆有上佳表現，值得掌聲，小將高比馬恩奴及阿歷真度加拿祖最令人驚喜，前途無限。拉舒福特則最令人失望，卡斯米路及基斯甸艾歷臣亦明顯「回塘」。



《01體育》編輯點評曼聯球員表現，以10分為滿分，比恩迪亞、查頓辛祖、杜維爾馬拉西亞、美治比、柏利斯迪等上陣太少，不予評分。

奧拿拿足總盃賽後與球迷合照。（Getty Images）

門將：奧拿拿（André Onana）–– 7分

如果只計英超表現，奧拿拿配得上8分以至9分，149次撲救位列英超門將之冠，9次保持清白之身，排英超門將第五位。如果不是奧拿拿，曼聯相信連第八名也沒有。然而，他在上半季的歐聯分組賽屢次犯錯，導致曼聯分組賽墊底，儘管他下半季國內賽事漸入佳境，但不得不扣分，所以給他7分。

域陀連迪路夫。（Getty Images）

後衛：域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）–– 6分

連迪路夫季初曾取代華拉尼踢正選中堅，後來因為左閘缺人，不得不串演左閘，季中多傷患，由12月休戰到2月，復出後又要客串左閘，不久到3月尾又再受傷，至足總盃決賽才復出踢後備。任勞任怨，若非那麼多傷，他值得更高分數。

馬古尼踢出職業球員的模範。（Getty Images）

後衛：哈利馬古尼（Harry Maguire）–– 8分

馬古尼今季踢出球員模範的表現，儘管去年夏天傳被賣走，飽受輿論壓力，遭球迷嘲笑謾罵，但留隊後敬業樂業，從沒怨言，由第四中堅踢起，默默耕耘，愈踢愈好，尤其在曼聯陷中堅荒時，全靠他支撐後防，憑專業精神及毅力走出球員生涯的逆境。

馬天尼斯季尾復出，幫曼聯捧足總盃。（Getty Images）

後衛：利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）–– 6分

馬天尼斯是曼聯最重要的中堅，踢法具侵略性又靈活，擅長上搶，而且傳球不俗，幫助球隊轉守為攻。故此，他今季長期因傷缺陣，間接令曼聯踢不回上季的水準，變成攻防斷開兩截。他今季僅8次英超正選，若果不是那麼多傷，值得更高分。

華拉尼將離開曼聯。（Getty Images）

後衛：華拉尼（Raphaël Varane）–– 6分

華拉尼水平下滑，一度失去正選，被連迪路夫甚至伊雲斯取代。在12月，他更加頻頻受傷。在1月底到2月中的一波連勝中，華拉尼重回正選。在今季曼聯最精彩的兩場勝仗，足總盃贏利物浦及曼城之中，他都是打正選的，故此也給他6分。

在中堅荒下，老將伊雲斯十分重要。（Getty Images）

後衛：莊尼伊雲斯（Jonny Evans）–– 7分

伊雲斯其實只值6分，但考慮到敬老及驚喜表現，所以給他7分。伊雲斯已經36歲了，本身只是第五中堅，季初見他加盟，以為他是來等退休、踢踢盃賽而已，想不到在中堅荒下，他多次擔起大旗，表現絕不失禮。恭喜他贏得足總盃，在曼聯完成錦標大滿貫，齊集英超、歐聯、世冠盃等獎項。

雲比沙卡只能專心打右閘及專心防守。（Getty Images）

後衛：雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）–– 5分

雲比沙卡季初表現不濟，加上受傷，很快就被達洛治搶走右閘正選。在曼聯左閘全無之下，雲比沙卡被安排踢左閘，但後來發現他轉邊的效果很差，所以季尾改由達洛治轉踢左閘，雲比沙卡踢右閘。比起日漸成熟及全能的達洛治，雲比沙卡完全被比下去。

達洛治今季表現非常好。（Getty Images）

後衛：達洛治（Diogo Dalot）–– 8分

達洛治的表現能夠競爭今季曼聯最佳球員，首先他是今季少有的鐵人，幾乎沒有大受傷，整季各項賽事正選多達48次。此外，他成為防線最可靠的一環，攻守兼備，而且他對戰術理解不俗，適應到閘位內切（Inverted Fullback），有時會在防中位置現身。在左閘荒時，他踢左後衛亦在穩定的發揮。

梳爾傷多過踢，曼聯陷左閘荒。（Getty Images）

後衛：勞基梳爾（Luke Shaw）–– 6分

梳爾是曼聯最好的左閘，但今季變成玻璃人，季初已經由9月休戰到11月底，之後小傷不斷。在曼聯全季狀態最好的2月，正是梳爾逐步操起狀態，擔任正選的一段時間。然而，自從2月中受傷後，他就養傷至季尾。又要重複那一句，若果他不是那麼多傷，值得更高分。

利古朗外借曼聯半季。（Getty Images）

後衛：利古朗（Sergio Reguilón）–– 5分

可能有些球迷已經忘了他，利古朗季初外借加盟，在梳爾及馬拉西亞受傷時，全靠他頂住左閘位。雖然他表現說不上好，但總算是一位正宗的左閘，叫做有個人用。曼聯在冬季轉會窗沒有續借利古朗，怎料梳爾及馬拉西亞繼續傷，被迫要用達洛治、雲比沙卡以至連迪路夫客串。其實，曼聯應該要續借利古朗到季尾。

卡斯米路會不會離隊去「掘金」？（Getty Images）

中場：卡斯米路（Casemiro）–– 5分

上季的卡斯米路仍像中場戰神，無所不能，但今季下滑明顯，難以勝任單防中，面對對手反擊跟不上速度，失誤亦多。在中堅荒的時候，卡斯米路多次客串中堅，表現也不過不失。若果有沙特球會開出高額轉會費，讓他離隊會是三贏的選擇。

岩拉伯特在足總盃決賽打正選。（Getty Images）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）–– 5分

岩拉伯特季初未適應英超的節奏，踢不出他在世界盃令人留下深刻印象的表現，防守掃蕩間中有甩漏，雖然對他的進攻沒有什麼寄望，但他又真的零進攻能力。季尾，他頂替卡斯米路踢防中，表現尚可，原本只打算給他4分，但他在足總盃決賽踢得不錯，覆蓋範圍大，補位很強，所以加他一分到5分。

艾歷臣明顯下滑。（Getty Images）

中場：基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）–– 4分

今季的艾歷臣與上季判若兩人，上季他十分全能，進可跟般奴形成中場雙核，退可以滿場飛防守，但他今季的體能與節奏已經跟不上來，只能當個下半場後備踢30分鐘左右的奇兵。若果他不滿意常常坐後備，那就只好讓他離隊。

美臣蒙特加盟後有什麼好表現？一時想不到。（Getty Images）

中場：美臣蒙特（Mason Mount）–– 2分

真的有點無甚可評！加盟以來，蒙特仍未找到自己的定位，由正選變後備，之後在11月受傷，養傷至3月中才復出。在季尾，他只是做後備，在垃圾時間入替，見不到他有特別表現。

麥湯米尼今季發揮了後上入球能力。（Getty Images）

中場：麥湯米尼（Scott McTominay）–– 8分

跟馬古尼的處境相似，去年夏天傳被賣走，結果留隊。他展現專業精神及意志，愈踢愈好，多次在劣勢拯救曼聯。他高大的身材及對抗力是曼聯中場所缺乏的，而且其後上攻門能力很強，成為一路奇兵，他今季各項賽事有10個入球，與加拿祖看齊，並列隊中第三射手。

高比馬恩奴是曼聯今季最大發現。（Getty Images）

中場：高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）–– 8分

馬恩奴是今季曼聯的最大發現，當艾歷臣下滑、蒙特未能適應時，最靠馬恩奴的冒起，頂上中場8號位。馬恩奴腳法好，有中路引球推進的能力，而且他年輕有活力，防守都積極，完美頂替艾歷臣。馬恩奴剛滿19歲，今季已經24次英超正選，前途無限，相信球迷都期待他的成長。

般奴費南迪斯十分重要。（Getty Images）

中場：般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）–– 8分

般奴在場時，有球迷不喜歡他傳球太冒險，很易弄失控球權，又或者嫌他七情上臉，抱怨隊友，但沒有般奴，方知這位曼聯隊長的重要性。在季尾，向來是鐵人體質的般奴竟然也傷了，結果曼聯在般奴缺陣兩戰全敗，被水晶宮大炒4球。沒有般奴的曼聯，連進攻也吃力。般奴今季各項賽事攻入15球，為隊中次席射手。

馬迪爾的發展令人失望。（Getty Images）

前鋒：安東尼馬迪爾（Anthony Martial）–– 2分

雖然馬迪爾有5場英超正選，包括後備入替共踢了13場聯賽，也入了1球，但對他的表現印象模糊。自從12月後，馬迪爾一直養傷，直至季尾。遙想當年雲高爾時代，馬迪爾剛加盟的球季，如金童般亮眼，如今淪為玻璃人，大失所望，再見吧。

與上季比，拉舒福特判若兩人。（Getty Images）

前鋒：拉舒福特（Marcus Rashford）–– 4分

非常失望！上季的下半季，拉舒福特踢出開竅般的表現，帶領曼聯衝入聯賽前四名，但今季一整季，拉舒福特變成盲頭烏蠅，一無是處，長期低迷，失去鬥心，回防逼搶又不積極，其左翼正選更被加拿祖取代。他總想帶波突破，但往往失敗居多，又失去了上季的把握力，落選歐國盃的英格蘭大軍也是合理的。

安東尼今季表現仍令人失望。（Getty Images）

前鋒：安東尼（Antony）–– 4分

安東尼的表現亦令人失望，失望程度沒拉舒福特那麼高，因為本身對他期望也不大。安東尼上季共入8球，寄望他維持水準或稍為進攻便好，結果他一直沒帶射門鞋，到1月足總盃對紐波特郡才開齋，全季只入3球。安東尼的鬥志及積極性高，但射門及突破力仍是不及格。

阿密特迪亞路。（Getty Images）

前鋒：阿密特迪亞路（Amad Diallo）–– 6分

阿密特迪亞路上半季養傷，到季尾才開始上位。雖然他上陣不多，但每次登場的表現都令人留下深刻印象，他在右路的突破能力在安東尼之上，控球穩，射門亦不錯，記得他在足總盃對利物浦加時射入致勝一球。他只是21歲，希望他可以繼續進步。

凱倫第一季踢英超，表現不錯。（Getty Images）

前鋒：凱倫（Rasmus Højlund）–– 7分

凱倫背負高價加盟，上半季常在歐聯入球，但英超卻遲遲未開齋。在1月中到2月中，曼聯全季氣勢最盛的一段日子，正是凱倫腳風最順的一陣子，連續5場英超有入波。可惜，受傷打斷了他的好狀態。在季尾，曼聯打無鋒陣，凱倫兩次後備入替，連續兩場聯賽建功。凱倫今季英超入10球，各項賽事共入16球，為隊中首席射手。一位21歲年輕人第一季踢英超，這樣的表現已經不錯了。

加拿祖倒掛金勾獲選為今季金球。（Getty Images）

前鋒：阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）–– 8分

加拿祖上半季對愛華頓射入一記倒掛，當選今季英超的最佳金球。19歲的加拿祖上位，頂替拉舒福特踢左翼，既有速度及突破能力，亦勤於協防，就算改踢右翼，他的表現也不俗。加拿祖今季已經30次英超正選，各項賽事攻入10球，希望他能保持謙卑之心，不要步某些前輩的後塵。

足總盃決賽後，馬天尼斯抱起坦赫格慶祝。（路透社）

領隊：坦赫格（Erik ten Hag）–– 5分

如果沒有足總盃冠軍，坦赫格今季應該只得3分。聯賽第八、得失球負數、歐聯分組賽包尾，全部是減分項。不過，足總盃決賽部署得宜，贏了宿敵曼城得冠軍，令坦赫格連續兩季帶曼聯都有盃捧，成為後費格遜時代第一人，所以加他兩分到5分。