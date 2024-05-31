坦赫格妙計率曼聯捧足總盃　女保安險死經歷打動眾將激發鬥心

曼聯在上周的英格蘭足總盃決賽擊敗曼城，為失望球季挽回面子。捧盃背後，原來主帥坦赫格下了不少苦功，《The Athletic》透露坦帥如何大打溫情牌，喚醒眾將，結果在足總盃決賽打出士氣波。



曼聯2：1力克曼城捧走足總盃。（路透社）

由上季的英超季軍﹑聯賽盃冠軍﹑足總盃亞軍的戰績，今季跌出前四﹑以尷尬的第8位完成聯賽﹑全季聯賽得失球差負數﹑歐聯小組出局，這個球季難言成功，相信球迷都不會感滿意，坦赫格的帥位陷水深火熱，足總盃決賽似乎成為自救的最後稻草。

面對同市的曼城，「紅魔鬼」該仗難免被看低一線，結果眾將踢出士氣，結果以2：1勇挫曼城，高舉足總盃冠軍，更獲得來季歐霸盃資格，今季總算有個完美結局。《The Athletic》透露坦赫格為了挽救球季，出盡法寶，除了戰術上使出「無鋒陣」，他更動之以情。

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除了戰術上，坦赫格準備今場決賽同樣花盡心思。（路透社）

美國體育電影鼓動眾將 「我們一起奮鬥」

坦赫格與團隊用盡方法催谷球隊士氣，坦帥助教雲達加格（Mitchell van der Gaag）在周五的戰術會議前，播放一條以美國體育《再戰星期日》（Any Given Sunday）剪輯而成的片段，由阿爾柏仙奴（Al Pacino）飾演的美式足球隊教練，戲中有段精彩的賽前喊話，配合英國樂隊U2的大熱作品《One》及曼聯比賽的相片。

戲中阿爾柏仙奴的對白彷彿形容曼聯今季的狀況，「我們要麼一起成功，要麼一起失敗，無論如何，我們也是一起奮鬥。相信我，我們現在身處地獄，我們可以留在這困境，又或者一同奮力離開，重返光明。」

這片段重點是希望球隊「團體自救」（heal as a team），而非「自我死亡」（dying as individuals），同時配上曼聯今季起跌的片段。「我不能讓你們做到，你看看身邊的隊友，看着他的眼睛，你應該看到一個甘願為球隊犧牲自己的人，你將與他做相同的事。這就是團隊！」

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曼聯助教雲達加格（右一）在技術會議上播片為眾將打氣。（路透社）

曼聯女保安經歷籲眾將團結

坦赫格有天在卡靈頓訓練基地與一名女保安人員聊天，這名女保安曾經是英國軍人，並在阿富汗服役，坦帥想起這名保安的故事，決定邀請她拍片，講述自己在阿富汗的險死經經。

這名女保安其中一次在阿富汗執行任務時，她與小隊被困在村落中，被敵軍以人數包圍，成功逃脫的機會看來不高，她與小隊以國家之名依然負隅頑抗，最終雖然部分軍人犧牲了生命，但仍保護不少該村落的人民。片段中除了有女保安講述自己的故事，同時配上曼聯球員比賽時的熱血模樣，坦赫格特意在出發溫布萊前的周六早上，在球隊會議時播放，希望喚醒曼聯球員團結一致爭勝的決心。

曼聯眾將深受這名女保安的故事打動，當他們知道原來她亦是座上客時，特意邀請她在賽後到更衣室，向她表示謝意。這名女保安更被安排坐在包廂，與威廉王子﹑拉傑夫﹑格拉沙﹑費格遜等大人物一同欣賞足總盃決賽。

曼聯包廂上除了拉傑夫及格拉沙等大人物，還有一名曾是英國軍人的女保安。（路透社）

足總盃前夕，體育網站《The Players' Tribune》發布了隊長般奴費南迪斯的自白信，文中表示對球隊全季表現感失望，希望足總盃決賽一仗起反彈，並由他做起。原來坦赫格團隊邀請球員們的家屬，為眾將寫封信，更提早放在各個球員的房中，提醒眾將要為家人而戰。

坦赫格與團隊的心機沒有白費，出盡法寶，最終換來足總盃冠軍。