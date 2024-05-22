葡萄牙公布歐國盃26人球員名單　39歲C朗拿度與41歲比比攜手入選

撰文：顏銘輝
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葡萄牙公布歐國盃26人大軍名單，39歲的C朗拿度繼續入選，將會第11次為葡萄牙出戰國際大賽。與C朗合作多年的41歲中堅老將比比亦在名單之中。

C朗將會第六次參加歐國盃決賽周。（Getty Images）

在足球國際賽歷史上，C朗是上陣次數最多的球員，為葡萄牙披甲206次，攻入128球。39歲的C朗獲葡萄牙教練馬天尼斯徵召，將會第11次參加國際大賽、第6次踢歐國盃，他在2004次首次出戰大賽，當年葡萄牙在歐國盃決賽不敵希臘得亞軍。這位5屆金球獎得主在2016年為葡萄牙贏得歐國盃冠軍。

葡萄牙國家隊主帥馬天尼斯。（Getty Images）

談到選擇C朗的原因，主帥馬天尼斯說：「對於C朗，我認為最好拿數據出來。一個球員為球會上陣41場入42球，展現出穩定性，體能狀態保持得好好，還有其門前把握力，這些都是我們需要的。」

「我們不會根據他們在什麼地方踢波而作出選擇。我們希望建立一支最強的隊伍，徵召26個球員組成最好的球隊。我們會留意球員的個別表現，以及他們在更衣室中的角色。」

在葡萄牙大軍中，有9人來自英超，向來重用葡國球星的狼隊為大戶，有3人入選，分別是門將沙亞、後衛施美度及前鋒柏度尼圖。曼聯的達洛治及般奴費南迪斯雙雙入選，曼城的貝拿度施華及魯賓戴亞斯亦一同入選，另外還有富咸的包連夏及利物浦的祖達。

41歲的比比（左）又有入選。（Getty Images）

不過，C朗並非最老的球員，馬天尼斯選了41歲的比比入名單，比比的21歲的波圖隊友法蘭斯高干斯卡奧亦入選，21歲的法蘭斯高干斯卡奧是葡萄牙名宿干斯卡奧的兒子。

葡萄牙被列入歐國盃F組，首戰會對捷克，之後會對土耳其及格魯吉亞。

21歲的法蘭斯高干斯卡奧是名將之後。（Getty Images）

葡萄牙26人大軍名單：

門將：柏迪斯奧（Rui Patrício）、迪奧高哥斯達（Diogo Costa）、荷西沙亞（José Sá）

後衛：比比（Pepe）、丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）、魯賓戴亞斯（Rúben Dias）、祖奧簡斯路（João Cancelo）、尼爾遜施美度（Nélson Semedo）、紐奴文迪斯（Nuno Mendes）、達洛治（Diogo Dalot）、安東尼奧施華（António Silva）、干卡路恩拿斯奧（Gonçalo Inácio）

中場：貝拿度施華（Bernardo Silva）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、魯賓尼維斯（Rúben Neves）、祖奧包連夏（João Palhinha）、奧達維奧（Otávio）、域天拿（Vitinha）、奧達維奧（João Neves）

前鋒：C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、祖奧菲歷斯（João Félix）、迪亞高祖達（Diogo Jota）、拉菲爾利亞奧（Rafael Leão）、干卡路（Gonçalo Ramos）、柏度尼圖（Pedro Neto）、法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceição）

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