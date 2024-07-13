上水行山｜先探古蹟再上華山打卡軍徽　下山至坪輋訪雲泉享用齋宴

周三吹南風，天氣頗悶焗，小組短遊上水華山，到雲泉（編按：仙館）享用齋宴，上水站集合。早上天晴，有煙霞，9時30分在上水站A出口集合，齊人後沿新運路、新豐路入上水圍探訪古蹟廖萬石堂，廖萬石堂是上水廖族最大的祠堂，於1985年已列為法定古蹟之一。

（行山日期：2024年4月3日）



探過古蹟沿祠堂旁村路走經馬會道接文錦渡路過虎地坳，入紅橋新村，前行不遠左邊上華山軍車路，經杉山過大嶺（140米高）求雨碑打卡，上次到來求雨碑被塗鴉了，今次見已洗刷乾淨，希望行友不要再破壞古物。

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拍照後沿舊軍車路走順探主峰164米犀牛望月後接回軍車路步至海拔135米馬頭嶺，這處有義勇軍軍徽，還在旁邊風雨亭大休。休後續過松山，沿軍路下山，出下山雞乙，沿車路步至坪輋雲泉仙觀享用齋宴，今日天氣悶熱，10公里輕鬆遊走3小時，行短線食下齋，一樂也。

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