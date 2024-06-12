坦赫格通過曼聯管理層審核　下季留任主帥開啟續約談判｜英超

多間權威英國傳媒及記者披露，曼聯領隊坦赫格（Erik Ten Hag）獲留任，下季繼續領軍，雙方將討論續約。



英國傳媒披露，坦赫格留任曼聯主帥。（Getty Images）

《BBC》首席足球記者Simon Stone、《The Athletic》的David Ornstein及「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）證實，坦赫格通過了曼聯管理層的季後審核，下季繼續擔任曼聯主帥。

54歲的坦赫格兩年前接掌曼聯，簽約3年，領軍兩季贏得聯賽盃及足總盃。據報，曼聯開始跟坦赫格商談續約。

曼聯季尾打入足總盃決賽，面對曼城，當時有報道指，無論賽果如何，坦赫格都會被炒。最終，曼聯爆冷擊敗曼城捧盃，令球會以更正面的態度開展坦赫格的審核。

坦赫格帶領曼聯贏得足總盃冠軍。（Getty Images）

審核在球季結束後馬上開始，至今有定案，整個過程長約兩周。《BBC》報道稱，曼聯認為兩周的審核時間合理，這是新班主拉傑夫入主曼聯後第一次全面評估。

英國《天空體育》的文章表示，曼聯認為坦赫格上任以來季季有盃捧是重大的成就，而且他提拔年輕球員有功，加拿祖及高比高恩奴已經是一隊的重要成員。此外，曼聯亦同意嚴重的傷兵問題影響了過去一季的成績。

坦赫格獲拉傑夫信任，獲留任曼聯主帥。（Getty Images）

過去兩周，傳出曼聯接觸不同領隊。有報道指，拉傑夫曾跟杜慈見面，雙方交流後無法達成共識。與曼聯拉上關係的主帥尚有普捷天奴、樸達、迪沙比、麥堅拿及修夫基等，雖然有傳拉傑夫甚為欣賞英格蘭主帥修夫基，但修夫基正專心帶領英軍出戰歐國盃，現階段不談離隊事宜。

考慮過坦赫格的表現、球隊的傷兵問題以及潛在接任人的可能性後，曼聯決定讓坦赫格繼續領軍。

拉傑夫在去年12月收購了曼聯約27.7%股權，獲得足球營運的管理權，成為曼聯新班主。他在1月表示曼聯的沉淪，並非全是領隊的責任，他當時說：「過去11年，曼聯換了很多領隊，但沒有人在這種環境下很成功，對我而言，這代表這種環境出了問題。」