美國水神菲比斯變身驕傲爸爸　兒子首次游泳比賽「摧毀所有對手」

美國「水神」菲比斯(Michael Phelps)退役多時,巴黎奧運今夏上演在即,男子泳壇至今尚未有泳手及得上他的巨星魅力。他早前上電視節目閒話家常,生動憶述兒子首次的參加游泳比賽,「水神」最強接班人可能已在他家中。



菲比斯生涯贏得23金3銀2銅共28面奧運獎牌。(Getty Images)

菲比斯生涯贏得23金3銀2銅共28面奧運獎牌,創下紀錄,2016年到里約熱內盧第五度出戰奧運後退役,被公認為史上最強游泳選手。退役後他享受家庭生活,跟太太Nicole育有4子,包括8歲的長子Boomer、6歲次子Beckett、4歲三子Maverick和初生幼子Nico。

近日他在笑匠Jimmy Fallon的電視節目《the Tonight Show》中亮相,跟對方玩無聊遊戲之餘,再次趁機推廣精神健康,以及閒話家常,當中提起兒子的游泳比賽。

菲比斯與兒子們。(IG)

「前陣子有個一年級的游泳示範比賽,在此之前,他從未試過參加游泳比賽」,菲比斯說:「他真是跟我說:『爹哋,我會從起跳台上跳入水』,我的反應是:『了不起,我急不及待想看』。」

他幽默地續說:「之後他當然沒有從起跳台起跳」,「不過當他跳入水之後,他已經領先半個身位。那真是難以置信,我從未看過這種事,也從未看過他這樣游泳。」

菲比斯6歲的次子Beckett。(IG)

兒子認真起上來,連這個「水神」爸爸也無語,「游畢整個塘他只換氣兩次,他真的是……我不想說他摧毀了每一個人(I don’t want to say he destroyed everybody ),不過……」菲比斯說到這裏,Jimmy Fallon和全場觀眾已歡呼和拍掌起哄,Jimmy Fallon稱,「你是爸爸,你是自豪的爸爸,當然可以這樣說。」

菲比斯沒有說明,參加示範賽的是哪一個兒子,惟他提及是一年級(first grade),從年齡上看,應該是6歲的次子Beckett。

菲比斯跟太太Nicole不時在社交媒體分享一家六口的互動,夫婦二人常常跟三個兒子游泳或玩水,Boomer和Beckett尤其活躍。去年7月菲比斯有份入主英格蘭球會列斯聯當小股東,3個月後Nicole曾上載兩子穿上列斯聯球衣的合照,加上一句:「我們的未來或許會有足球」,似乎暗示Boomer和Beckett除了爸爸擅長的游泳之外,同時熱愛足球運動。

菲比斯與太太Nicole。(Getty Images)

巴黎奧運將至,節目中Jimmy Fallon亦問他:「會否為可能被打破紀錄感到緊張?」,菲比斯笑指,「我所有個人世界紀錄已被打破」,他隨即表示,「我的獎牌紀錄仍存在,我會希望看到未來有人能夠將它打破」。