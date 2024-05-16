美國水神菲比斯變身驕傲爸爸　兒子首次游泳比賽「摧毀所有對手」

美國「水神」菲比斯（Michael Phelps）退役多時，巴黎奧運今夏上演在即，男子泳壇至今尚未有泳手及得上他的巨星魅力。他早前上電視節目閒話家常，生動憶述兒子首次的參加游泳比賽，「水神」最強接班人可能已在他家中。



菲比斯生涯贏得23金3銀2銅共28面奧運獎牌。（Getty Images）

菲比斯生涯贏得23金3銀2銅共28面奧運獎牌，創下紀錄，2016年到里約熱內盧第五度出戰奧運後退役，被公認為史上最強游泳選手。退役後他享受家庭生活，跟太太Nicole育有4子，包括8歲的長子Boomer、6歲次子Beckett、4歲三子Maverick和初生幼子Nico。

近日他在笑匠Jimmy Fallon的電視節目《the Tonight Show》中亮相，跟對方玩無聊遊戲之餘，再次趁機推廣精神健康，以及閒話家常，當中提起兒子的游泳比賽。

菲比斯與兒子們。(IG)

「前陣子有個一年級的游泳示範比賽，在此之前，他從未試過參加游泳比賽」，菲比斯說：「他真是跟我說：『爹哋，我會從起跳台上跳入水』，我的反應是：『了不起，我急不及待想看』。」

他幽默地續說：「之後他當然沒有從起跳台起跳」，「不過當他跳入水之後，他已經領先半個身位。那真是難以置信，我從未看過這種事，也從未看過他這樣游泳。」

菲比斯6歲的次子Beckett。(IG)

兒子認真起上來，連這個「水神」爸爸也無語，「游畢整個塘他只換氣兩次，他真的是……我不想說他摧毀了每一個人（I don’t want to say he destroyed everybody ），不過……」菲比斯說到這裏，Jimmy Fallon和全場觀眾已歡呼和拍掌起哄，Jimmy Fallon稱，「你是爸爸，你是自豪的爸爸，當然可以這樣說。」

菲比斯沒有說明，參加示範賽的是哪一個兒子，惟他提及是一年級（first grade），從年齡上看，應該是6歲的次子Beckett。

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菲比斯跟太太Nicole不時在社交媒體分享一家六口的互動，夫婦二人常常跟三個兒子游泳或玩水，Boomer和Beckett尤其活躍。去年7月菲比斯有份入主英格蘭球會列斯聯當小股東，3個月後Nicole曾上載兩子穿上列斯聯球衣的合照，加上一句：「我們的未來或許會有足球」，似乎暗示Boomer和Beckett除了爸爸擅長的游泳之外，同時熱愛足球運動。

菲比斯與太太Nicole。（Getty Images）

巴黎奧運將至，節目中Jimmy Fallon亦問他：「會否為可能被打破紀錄感到緊張？」，菲比斯笑指，「我所有個人世界紀錄已被打破」，他隨即表示，「我的獎牌紀錄仍存在，我會希望看到未來有人能夠將它打破」。