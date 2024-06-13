羽毛球．澳洲公開賽｜港隊三組合齊報捷　鄧謝配八強鬥隊友爭晉級

澳洲羽毛球公開賽，三對香港雙打組合在周四（13日）的十六強均傳捷報。港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪未遇太大壓力，直落兩局輕取對手晉級，八強將與隊友李晉熙／吳芷柔碰頭，為港隊鎖定準決賽一席。至於女雙的楊雅婷／楊霈霖，面對有前港將潘樂恩坐鎮的澳洲組合，同樣以2：0淘汰對手過關。



澳洲公開賽混雙十六強，鄧俊文／謝影雪遇上印尼組合Jafar Hidayatullah／Aisyah Salsabila Putri Pranata。這對港隊組合大部分時間佔先，比數一直未有拉開，更曾被對手反超過2分，幸之後「鄧謝配」重拾節奏，逐漸取回優勢，以21：18先贏一局。

次局雙方在初段短暫拉鋸至4：4後，鄧謝配隨即發力拉開分差，之後未有讓對手獲喘息機會，以21：12再下一城，直落2：0晉級。

鄧俊文／謝影雪以2：0擊敗印尼組合晉級。（資料圖片；袁志浩攝）

港隊另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔，則鬥馬來西亞組合葉睿慶／蕭紫萱，第一局初段「李吳配」即陷入劣勢，一度落後至3：10，其後奮力追至14：14平手，惟一直無法反超，最終雙方打到17：17時，大馬組合連取4分，港隊先失一局。

次局雙方戰況更趨激烈，早段多次同分，打成7：7平手時，李吳配率先發力，拉開到13：9，但雙方再有4次打成平手，分差在1至2分內，這對港隊組合以21：19扳回一城。

決勝局初段，兩隊取分梅花間竹，戰至4：4同分，馬來西合組合曾短暫取得4分優勢，稍後被港隊追回9：9平手；雙方你來我往展開激烈拉鋸戰，全局一共有15次同分，兩隊最終打至21：21「刁時」，並由李吳配連取兩分，激戰66分鐘﹑以局數2：1反勝結束比賽，並將與鄧謝配上演香港內鬥，爭入四強。

香港組合李晉熙／吳芷柔與大馬對手激戰三局後晉級，將在八強與「鄧謝」上演混雙內戰。（資料圖片／趙子晉攝）

女雙方面，港隊組合楊雅婷／楊霈霖遇上熟悉臉孔，前港將潘樂恩早年移民至澳洲，今次機緣巧合轉個身份出戰，夥拍Sylvina Kurniawan出戰。「楊楊配」則未遇太大考驗，直落兩局21：16及21：9獲勝晉級。