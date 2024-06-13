世界女排聯賽香港站｜巴西隊長嘉比巨星魅力　攻守全能又親切友善

巴西女排近年表現起起伏伏，無法跟連奪2008、2012兩屆奧運金牌的巔峰期相比，陣中尚有好幾位80後老將，同時也有千禧後小將冒起，有老有嫩的換班期，關鍵人物就是夾在兩個世代之間的隊長嘉比（Gabi／全名：Gabriela Braga Guimaraes）。

FIBA世界女排聯賽（VNL）香港站次日壓軸大戰，巴西面對近年進步神速的波蘭，先落後一局劣勢下，嘉比一次又一次挺身而出，攻守兩端均有上乘演出下領軍連贏3局反勝，今屆賽事暫時9戰全勝。她不止球技出眾，而且非常親切友善，總是面帶笑容，對傳媒和球迷有求必應，盡顯巨星風采。



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世界女排聯賽香港站｜巴西隊長嘉比。（夏家朗攝）

巴西女排巨星嘉比迷倒全場觀眾

巴西女排在香港球迷眾多，在紅館出戰近乎擁有主場之利，是繼中國女排後第二最受歡迎一隊。她們受港人愛戴，一方面是球技出眾，而且球員個個親切友善。今站首戰觀眾席上大部分是巴西隊球迷，即使首局被波蘭以25：22先拔頭籌，巴西在觀眾不停打氣下愈戰愈勇，以25：17、25：17、25：16連贏三局反勝。

當中以隊長嘉比最受歡迎，球迷不停「Gabi、Gabi」呼喊她的名字，這位30歲球星沒有令大家失望，個人獨取全場最高24分，她並非特別高大，進攻上近乎神乎奇技，一招拗腰扭手腕變線大斜角扣球，一再令波蘭無法抵擋，全場球迷一次又一次為之譁然再起哄。事實上，嘉比防守同樣出色，今場12次救球多達10次成功，稱得上是攻守全能。

世界女排聯賽香港站｜嘉比今場12次救球多達10次成功，稱得上是攻守全能。（夏家朗攝）

巴西隊10號的特殊意義

巴西隊的10號球衣，總是帶有特別意義，足球當然如此，女排也不例外。嘉比從熱身一刻已盡顯領袖魅力，用言語甚至眼神指揮和鼓勵隊友，比賽開始一刻已全情投入，首局落敗仍不慌不忙，帶領球隊在隨後3局均大幅領前並順利獲勝。賽後受訪，嘉比指球隊有很多起伏，仍有很多地方需要改進，對於今仗獲勝主因，她認為是球隊今仗表現超級穩定，而且發球和二傳均做得很好，為球隊奠定基礎。

對於球隊今屆世界女排聯賽（VNL）已寫下9連勝，她表示不會想太多，「緊接下來尚有3場重要比賽，對德國、保加利亞和土耳其」，她希望「能在香港有個美好結局」。嘉比又提到，「想贏金牌，必須用盡後備席上所有球員」，只要能用盡14個球員，便可以創造出不一樣的結果。

世界女排聯賽香港站｜團結一致上下一心，是巴西隊一大武器。（夏家朗攝）

巴西重返高峰一大要素——團結

2003年執教巴西女排至今的古馬雷斯（José Roberto Lages Guimarães）教練跟嘉比一樣不約而同地提到球隊的團結，「我們之間的關係很密切，球隊氣份很好」，他說近2、3年球隊「有新球員、新體驗、新的事情發生」，「很多球員在海外打球，球隊進步了一點」。以隊長嘉比為例，她由2019年起加盟土耳其豪門球隊華基夫銀行，為這支朱婷亦曾效力3年的球隊贏盡錦標，直到今年才轉投意大利球隊科內利亞諾（Imoco Volley）。

對於巴黎奧運的前景，69歲的他乾笑一下後說「這個實在很難說」，惟認為球隊只要持續努力訓練和工作，保持良好心態持續進步，「我們不會懼怕任何對手，有力跟任何球隊戰鬥」。2016奧運主場出戰失利後，巴西在東京奧運帶點驚喜摘銀，今屆奧運絕對是獎牌熱門球隊。

巴西教練古馬雷斯認為，球隊在巴黎奧運毋懼任何對手。（ 大會提供）

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場外盡顯親民一面

嘉比在球場內的巨星風範和領袖魅力表露無遺，甫步出球場，她卻平易近人。官方身高報稱她有1.8米，嘉比不拘小節地脫下鞋子走到混合採訪區受訪，感覺上跟只得1.6米高的記者不是相差太遠。

她微笑着逐一回應各個傳媒，門外早已有過百巴西球迷守候，再次高呼她的名字，嘉比忍不住一再笑言很喜歡在香港比賽，「我們彷彿有主場的感覺」，她還很識做地說，「希望我們能再有好表現，令香港球迷未來繼續支持我們。」滿足所有傳媒後，她緩緩步向等待多時的球迷身前，耐心地逐一為球迷簽名和合照。以這個級數的巨星而言，嘉比實在友善得世間罕有，難怪巴西隊停泊在紅館的隊巴不遠處，再次有大量球迷守候。