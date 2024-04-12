德甲｜利華古遜戰術拆解：沙比阿朗素如何讓一支護級隊脫胎換骨

利華古遜今季表現令人眼前一亮，各項賽事連續41仗保持不敗，距離創會119年來首奪德甲只差最後一步，德國盃晉身決賽，歐霸闖入8強，力爭成為德國三冠王。

他們由上季初在榜末掙扎，到今季振翅高飛，最大分野就是教練沙比阿朗素。去年底《01體育》曾就里昂、阿積士兩間老牌球會的陷落以及利華古遜和基羅納異軍突起撰寫「歐洲球壇異象」系列，時隔數月里昂已重返中游、阿積士嘗試爭奪歐戰資格、基羅納跌至西甲第三位，唯獨利華古遜仍能保住不敗金身，有望歷史性德甲封王。當時文章曾概括沙比阿朗素為利華古遜帶來什麼改變，今次嘗試集中以戰術角度分析利華古遜今季踢法，如何令他們表現脫胎換骨。



沙比阿朗素2022年10月上任時，利華古遜正排在德甲倒數第二，隨後他逐漸將球隊陣型鎖定為3-4-2-1，今季所有德甲比賽都排出三中堅，僅少數歐霸賽事會用四後衛陣式。

利華古遜今季主要陣型。（德甲官網）

防守變化：確立五人防守體系

任何球隊要在漫長聯賽中奪冠，比起進攻，更重要的是防守。從護級隊變成德甲不敗的榜首之師，利華古遜目前在聯賽失球數字只有19球，比勁敵拜仁慕尼黑少得多（29球）。單看入球數字，「藥廠」其實比拜仁少11球，他們的進攻表現在沙比阿朗素執教下固然脫胎換骨，但利華古遜所以能成為不敗之師，主因其實是固若金湯的防守。

沙比阿朗素的安排是確立五人防守，當球隊由攻轉守，確定不展開高位逼搶時，兩名翼衛會後移，與三中堅組成五人防線。

2月擊敗拜仁一役，利華古遜（黑衫）控球率較低，因此經常能看見這個5-2-3的防守企位。（直播截圖）

利華古遜在後場組織時，亦會主動製造人數優勢。（直播截圖）

兩名中場中會墮後保護中路及禁區頂，三名前線球員則在外圍負責遮線，迫使對手從邊路進攻。此體系下，利華古遜防線大部分時間都處於人數優勢，在先確保不輕易被對方撕破防線情況下，球隊才會組織進攻。

組織變化：先慢後快

數據網站統計今季各德甲球隊的組織風格，右下角為利華古遜。（Opta網站截圖）

著名數據統計網站Opta圖表顯示，利華古遜的組織速度為整個德甲聯賽最慢，同時也最複雜。除非發動快速反擊，否則球隊會從在後場慢慢組織。絕大部分情況下，擔任右翼衛的費林邦會上前，三名中堅右移，左翼衛基莫度回到後方形成四後衛。

在完成此過渡階段後，進攻中場華迪斯（Florian Wirtz）便會肩負撕破防線重任，他會在中路持球尋找空間，且擁有最大的盤球突破自由度。2月對海登咸一役，對手多次讓他在中場線及後衛線之間自由持球，最後他為利華古遜貢獻1次助攻，並有4次關鍵傳球。

海登咸因缺乏對華迪斯（紅圈）限制，他多次輕鬆轉身後對防線造成威脅。（直播截圖）

進入對方半場後，利華古遜雖然擁有控球圍攻能力，但進攻整體偏向快速而不拖泥帶水，球員不吝傳出冒險的直線，而且會在失敗後立刻展開小範圍逼搶。

特別是直線力度稍大，對方球員必須轉身面對龍門時，這也是「藥廠」今季高位逼搶的成功之道。根據統計，他們場均在對方Final Third奪得球權6.6次，排名德甲第一。

進攻方式：不盲目傳中 以地面直線為主

看精華時，相信不少人都會對利華古遜雙翼齊飛傳中的片段有印象，這支球隊經常在兩路製造Overload（超負荷，即以多打少造成人數優勢），但實際上藥廠的場均傳中次數低於德甲平均，很多時候通過疊瓦或撞牆方式落底後，球員亦不會馬上傳中，而是繼續通過短傳組織，或配合來尋找缺口。

利華古遜較多從中路製造入球。（德甲官網）

去年12月初時，德甲官網曾統計過利華古遜的進攻方式。他們的確傾向從兩側進入對方Final Third，但造成入球的傳送則主要來自中路，其中左側中路佔38%，而兩翼各佔18%。

雖然不盲目傳中，但不代表他們只會從中路強攻，較常出現的畫面是利華古遜在兩側組織攻勢，將對方防守球員引出禁區後，於K角位附近撕破防守，再從中製造機會，這種踢法優點之一，是較少出現被反擊情況。

不怕犯錯的大膽進攻模式

沙比阿朗素執教下，利華古遜進攻較為大膽，不懼怕犯錯。其實從以下3項場均數據對比，就能看到這支球隊今季進攻脈絡：切入中路1.3次、德甲平均0.62次；傳中17.44次、德甲平均17.77次；直線2.67次、德甲平均1.48次。（數據來自xvalue）

至於失去控球權後，會否發動高位逼搶，則視乎位置及人數等因素。譬如角球攻勢完結後，利華古遜後衛會先回到防守位置防範反擊，較少出現前中後溝通失誤狀況。

對緬因斯一役，角球完結後，能看到利華古遜（黑衫）後衛迅速回防。（直播截圖）

利華古遜進攻三核心

沙比阿朗素的戰術得以成功，不得不提陣中三位核心球員：左進攻中場科利安華迪斯（Florian Wirtz）、左翼衛阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）及右翼衛謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）。

華迪斯是利華古遜戰術核心。（Getty Images）

天才中場：科利安華迪斯（Florian Wirtz）

華迪斯在球隊中的位置為左進攻中場，但他擁有極大自由度，進攻時能在任何地方見到這名德國球員。他雖然只有20歲，但技術精湛，場均成功過人及創造機會次數均排名德甲前10。他今季在德甲、德國盃及歐霸39次上陣，攻入14球、助攻18次，是球隊進攻最強利器。

在沙比阿朗素的戰術體系下，華迪斯會不時主動到右路疊瓦加入進攻，從而造成overload。不過他最擅長在中路突破，或傳出極具威脅的直線，上文也提及過，利華古遜製造入球以中路攻勢為主。

內切翼衛：阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）

基莫度助攻目前在德甲並列第一，這名出身巴塞青訓的西班牙球員，今季才從賓菲加來投，與教練沙比阿朗素一拍即合，能在左翼衛擔任現今球壇流行的內切組織角色。

阿歷士基莫度在左路令利華古遜的進攻更多變化。（Getty Images）

由於他技術精湛且頭腦冷靜，走位也極具威脅，因此不僅會收入中路幫助組織，還經常出現在對方禁區頂、甚至入楔起腳。

基莫度今季單在德甲已攻入9球，隊中僅次前鋒邦尼菲斯（Victor Okoh Boniface，10球），同時他還以11次助攻，與拜仁的辛尼、多蒙特的祖利安白蘭特並列聯賽「助攻王」。

費林邦的速度讓他極具衝擊力。（Getty Images）

出擊翼衛：謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）

相比起基莫度，擔任右翼衛的費林邦職責則簡單得多：進攻時他只需在右邊等待傳球，憑藉速度及盤球突破能力撕破對方防線，位置上更像一名翼鋒。

利華古遜今季快攻極具威脅，費林邦的高速便是一大原因。2月對拜仁一役，沙比阿朗素派他作後備奇兵，多次反擊讓對手後防風聲鶴唳，也為球隊攻入第3球。他今季36次上陣，攻入12球、助攻11次，包括在德甲的8入球、8助攻。

沙比阿朗素戰術清晰而不死板。（Getty Images）

總結：沙比阿朗素以人為本的魔法

從上文可見，利華古遜今季在戰術上其實沒有特別創新之處。五後衛加雙中場穩住後防，是他們勝仗增加的最大變化；進攻方面，最煞食的是前場逼搶及邊路Overload，但在現今球壇算是比較常見，偶爾會出現的中堅疊瓦，當年曾是錫菲聯及阿特蘭大的得意之作。

不過可以見到的是，沙比阿朗素為球隊訂立一個相對清晰的方針與流程，由「進攻＞攻轉守>防守＞到守轉攻」這四個步驟之間緊緊相扣，且都有着明確方向，即使由其他後備球員上陣，球隊亦可按大致方式運轉，並根據不同球員特點調整踢法。

重點改善防守，重用華迪斯及費林邦兩名年輕球員創造攻勢，再以新援基莫度豐富球隊進攻套路，這正是作為一名教練「睇餸食飯」的技巧。他不像數位名帥般講究如何利用球場空間，而是直觀地「以人為本」，在有限資源下「以蔗渣價錢，踢出燒鵝的味道」。

費林邦曾向球證投訴過激領黃，半場完結時仍不肯離開球場，沙比阿朗素與較年長的格列沙加（左）前往勸阻，後者對穩定軍心有一定作用。（直播截圖）

摩連奴曾稱讚沙比阿朗素球商高，表示他在多位名帥執教下踢過波，能學習到不同教練的戰術思維，將成為一名好教練。摩連奴的防守反擊、哥迪奧拿的地面控傳、安察洛堤的「睇餸食飯」，都能在這支利華古遜中窺見一二。

戰術雖然沒有特別創新之處，但利華古遜在執行上述四個步驟時，都顯示出團結及一致性。可以說紀律也是沙比的治軍魔法，畢竟戰術是死的，人是生的，重點是這名西班牙主帥領軍之下，球隊能夠踢出他想要的戰術效果，這才是最難能可貴的地方。

從簡單的快速回防便能看到利華古遜的團結及紀律：

沙比魔法來季能否持續？

下季沙比阿朗素是去是留，會執起哪支球隊的教鞭，曾引來不少猜測；不過他已宣布會繼續留任，所以外界對他與利華古遜的疑問，便變為「下季他們能否保持水準」？

沙比阿朗素早前宣布留隊。（Getty Images）

外國傳媒認為，他下季帶領球隊衛冕機會不大，其中一個原因是拜仁已決定換帥，今季拜仁在杜慈帶領下軍心不穩，目前未知新任主帥是誰，外媒普遍已抱樂觀態度。

某程度上，今季利華古遜一直保持不敗，有一定「士氣波」成份，與當年李斯特城創造英超奪冠童話有一定相似之處。近期「藥廠」在聯賽及盃賽都曾陷落敗危機，全憑藉球員鬥志在比賽末段熱血反勝或追和，其實已能看到他們漸現疲態及稍有鬆懈。

費林邦今季的搶眼表現，獲不少豪門球會注視，盛傳拜仁有意撬走該名右翼衛；華迪斯獲德國國家隊重用，最近面對法國時更開賽7秒便攻破對方大門，考慮到他年紀尚輕，有大球會向他招手亦不令人意外。

華迪斯近期在國家隊表現亦相當搶眼。（路透社）

利華古遜下季能否再創佳績，須視乎能否保住主力陣容，一定程度人員變動無可避免，一旦主力被撬走，新加盟的新兵能否迅速融入？當拜仁以至一眾對手更重視他們，在戰術上針對部署，沙比阿朗素又有沒有新戰術來再作突破或化解？

下季爭冠之路絕不易行，正是考驗沙比這位少帥領軍功力的時候。