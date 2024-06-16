朗拿甸奴長文怒批巴西隊　稱不想再看比賽　10小時後真相反轉

美洲國家盃將在香港時間周五（21日）早上展開，然而巴西傳奇球星朗拿甸奴（Ronaldinho）周六卻在Instagram發長文，文中怒批巴西國家隊，又明言「我放棄了」，稱不會再看巴西隊比賽，引來媒體廣泛報道、球迷激烈討論。

不過相隔10小時，真相卻完全反轉，令球迷又喜又怒。



外號「細哨」的朗拿甸奴，在IG發文指現在的巴西隊「也許是近年來最差的一隊，沒有一個有地位的領袖、大多球員都非常平庸」，然後還寫道：「就是這樣，大家，我受夠了。這對所有喜愛巴西足球的人來說都是一個悲傷的時刻，但我真的很難再找到動力去看比賽。」他還分享了自己一段訪問片段，片中他批評巴西隊的足球不再歡樂，也像欠缺動力。

朗拿甸奴周六突然發文怒批巴西國家隊。（Instagram）

「細哨」在IG文中續指：「我由孩提時、在想成為職業球員之前的很久，已開始睇波，但從未見過情況這麼差。球員們對球衣欠缺一份愛、沒有決心，而且最重要的是，欠缺了足球的精神，這是我見過其中一支最差的巴西國家隊。」他還直指這支球隊是「恥辱」，「我受夠了，我不會看任何一場美洲國家盃比賽，也不會慶祝任何一場勝仗。」

朗拿甸奴球員年代的高峰雖短暫，秀麗的技術卻已令人留下極深刻印象。（Getty Images）

帖文一出，自然立刻引來球迷熱烈討論和媒體廣泛報道，有球迷說，是否巴西隊成績不好，尤其近來在友賽賽和了美國，刺激到朗拿甸奴？巴西隊翼鋒拉芬夏（Raphinha）出席記招時被媒體問到此事，也覺得不明所以，還說：「朗拿甸奴幾日前才找雲尼斯奧斯，問他拿國家隊的門票呢。」

未料細哨發文後10小時，又再發了一個新的帖子，劈頭便道：「我永不會放棄巴西足球，也不會說出你們看到的那些說話」，難道他的IG帳戶被盜用了？原來一切都是經過計算的。

朗拿甸奴在第二篇帖文揭開了「真相」。（Instagram）

「那些說話，都是來自現實中的巴西球迷，是我在網上看到的真實的留言。想像一下，在比賽前如果看到這些留言，對於戰意會有什麼影響呢？自然會受打擊吧。」他續寫道：「球迷的支持對於球員有很大影響，我很明白的。」

巴西國家隊即將出戰美洲國家盃。（Getty Images）

細哨接着呼籲球迷在今屆美洲國家盃全力支持巴西國家隊，指球員越有自信、在賽場上就踢就越好，然後他揭開了上一篇帖文的真相：「所以我跟Rexona（止汗劑品牌）合作，去推動這個『不放棄打氣』行動，呼籲大家為美洲國家盃傳遞一些打氣、帶來自信的訊息。」他在文末呼籲球迷以特定標籤，為巴西國家隊打氣。

球迷看畢朗拿甸奴的最新帖文後才恍然大悟，也有人指出其實早在第一個帖文中，「美洲國家盃」的寫法已經露出端倪——細哨的寫法是「南美洲足球協會美洲國家盃™（CONMEBOL Copa América™）」，意味這則帖文有商業推廣成份。

也有球迷回想，細哨早年也曾發出三則一模一樣的帖文，而且每段帖文間都相隔短時間，當時也引來討論指他的帳戶是否被盜用，之後才揭盅，這其實是號召關注阿茲海默症（老人痴呆症）的活動，以討論度來說，兩次的推廣無疑都非常成功。