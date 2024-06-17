世界女排聯賽香港站｜中國主攻點出四連勝關鍵：「拋開怕輸包袱」

經過周六晚大逆轉土耳其後，中國女排在世界女排聯賽香港站的煞科戰鬥另一強敵波蘭，中國隊愈戰愈勇，除了開賽早段落後外，其餘時間一路領先，結果以25：23、25：15、25：19，僅花64分鐘直落三局輕取波蘭。

香港站最後一場紅館在爆滿的10542名球迷見證下，取得完美四連勝。中國女排隊長袁心玥今仗快攻連番得手，轟出全場最高的16分，全靠今仗改善不少的一傳，中國隊多變的戰術才可奏效。



世界女排聯賽香港站｜中國隊在香港站最後一場鬥波蘭。（廖雁雄攝）

朱婷仍缺陣 吳夢潔再擔正進攻獲11分

世界女排聯賽香港站最後一日，中國女排壓軸登場，惡鬥世界排名第四的波蘭。中國女排上仗與土耳其激戰近2小時，今仗朱婷繼續缺陣，小將吳夢潔再度正選上陣。這名21歲小將上場對土耳其發揮不佳，一傳一般，僅戰兩局後由張常寧入替才有改善。

吳夢潔今仗除了在一傳有改善，戰畢全場3局僅得2次接發失誤，比上場對土耳其的3球為少，她在進攻同樣有貢獻，多次4號位強攻得手，全場拿下11分，減輕隊友進攻的重任。

世界女排聯賽香港站｜吳夢潔今仗表現反彈，進攻交出11分，同時改善一傳。（廖雁雄攝）

中國女排一傳改善 袁心玥領軍輕取波蘭

對比上場，中國女排今仗在一傳有改善，全場僅得6次接發失誤，一傳到位助中國隊更容易組織攻勢，尤其是快攻上。

隊長袁心玥今仗背飛及2號位快攻連番得手，這名中國隊隊長第二、三局多次背飛，至第三局被波蘭追成6：6時，中國隊抵擋對方的強攻，袁心玥中路快攻連取2分，領中國隊再度領先，其後打出一段5：0的攻勢，鞏固優勢。

世界女排聯賽香港站｜袁心玥今仗貢獻16分，拿下全場最高分。（廖雁雄攝）

香港站完美四連勝

袁心玥全場12次進攻得分，加上發球、攔網各取2分，貢獻16分成為全場得分最多的球員，加上「黃金左手」李盈瑩繼續水準發揮，交出14分，另一副攻王媛媛貢獻11分，合力助中國女排在香港站取得完美四連勝。

世界女排聯賽香港站｜中國女排在香港站取得完美四連勝。（廖雁雄攝）

世界女排聯賽香港站｜袁心玥領中國女排輕取波蘭。（廖雁雄攝）

李盈瑩：「球隊之前有怕輸的包袱」

面對前列的土耳其及波蘭，中國女排同樣取勝而回，主攻李盈瑩表示球隊在香港站一場比一場打得好，而近兩仗才發揮應有的節奏及水平，若然可以改善慢熱的缺點，相信球隊可以有更佳的表現。

中國接連兩場在朱婷缺陣下，依然打出拼勁，今仗對波蘭展示鐵血防守，抵擋對方多次強攻，李盈瑩指球隊的凝聚力，正是中國隊現時取勝的關鍵，「球隊之前有怕輸的包袱，今站從零開始，每場都抱衝擊心態跟對手去拼，心無雜念。球隊不像別人有進攻支撐點，在沒有絕對實力下，我們全靠團結一致，以凝聚力取勝，這場勝仗對球隊好重要。」

李盈瑩指凝聚力是中國女排的致勝之道。（廖雁雄攝）

中國女排周末兩場賽事皆坐滿紅館，看台上的中國球迷打氣聲，李盈瑩在場上同樣收到，她對香港站的氣氛絕不擔心，再度感謝香港球迷，希望大家繼續支持中國女排。