艾莫素入選時代百人　2023女子世界盃遭強吻摑醒全世界︱體育熱話

美國《時代雜誌》（Time Magazine）公布2024年最具影響力百人榜（The 100 most influential people in 2024），上榜運動員只有5位，人所其知的大概只有F1冠軍車手韋斯達賓（Max Verstappen），另外一人就是在2023年女子足球世界盃決賽頒獎禮上，遭前西班牙足總主席魯比爾斯強吻的西班牙女足球員艾莫素（Jennifer Hermoso ）。

餘下3人為WNBA球星A'ja Riyadh Wilson、美式足球四分衛Patrick Mahomes、南非欖球員Siya Kolisi。



艾莫素在強吻事件後，一度暫停入選國家隊，之後已歸隊並為西班牙贏得首屆女子歐國聯。（Getty Images）

艾莫素的入圍，在驚喜之中，又不算令人太意外，畢竟這類全球爭議事件中的主角，算是《時代雜誌》影響力百人榜常客。

她的入圍介紹文章由美國女足球員兼美國足球參與者安全委員會主席Mana Shim撰寫，Mana說道：「毫無疑問，在艾莫素腦海中，魯比爾斯在西班牙女足贏得世界盃後於頒獎台上對她所做的事是錯誤的。魯比爾斯當時為西班牙足總主席，也是艾莫素的上司，當他抓緊她的臉強吻，正在看電視直播的數千萬人都知道那是錯的。」

魯比爾斯強吻艾莫素一幕。（Twitter圖片）

Mana自言，2021年公開說出自己受到性侵犯的經歷，是一生中最困難的事之一，「我知道那需要多大勇氣」，令她決意伸出援手幫助美國新一代女子足球員，「足球在全球而言仍受到男性操控，艾莫素受盡令她收口的壓力，勇敢地一次又一次說出她的真相，西班牙球員聯合起來抗爭，魯比爾斯才辭職，然後被國際足協禁止涉足足球事務3年。」

女子足球近年在急速發展之中，仍存在不少有待改善的地方，艾莫素被魯比爾斯公然在世界盃決賽頒獎台強吻，狠狠摑醒全世界人，女子足球受男子足球主導下，受到諸多不公平與限制，Mana Shim說：「去年夏天在美國女子職業足球聯賽（NWSL），我的隊友和我自豪地穿上寫有她名字的手帶，支持她繼續帶來轉變。」

西班牙女足球員艾莫素入選《時代雜誌》2024年最具影響力百人榜。（截圖）

艾莫素的西班牙國家隊隊友、女子世界盃功臣邦瑪迪近日受訪時便指出，西班牙贏得世界盃之後，女子西班牙足球聯賽未曾改變，毛病仍多，「英格蘭贏得歐國盃後，女子英超聯賽獲得改變，世界盃理應較歐國盃更重要，我們的聯賽卻毫無寸進。」

33歲的艾莫素是前鋒球員，她在馬德里出生，母會是馬德里體育會，亦曾效力巴塞隆拿並5奪女子西甲冠軍並贏得歐聯冠軍，她曾在2018/19球季重返馬體會並為母會贏得聯賽錦標。她上季開始轉戰墨西哥，今季到Tigres UANL隊效力。她113次入選西班牙國家隊，僅次佩迪雅絲（Alexia Putellas）排歷代第二，並以55個入球位列女足史上神射榜首，不止帶領西班牙女足2023年首度贏得世界盃冠軍，今年再領軍贏得首屆女子歐國聯錦標。