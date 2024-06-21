歐國盃美洲盃睇波馬拉松　周六晚睇到星期日朝早　3場免費直播

撰文：威廉神
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隨美洲國家盃展開，各位球迷有福了，有更多高水平的國際賽可以觀看，其中周六晚至翌日早上更加接連有5場比賽，狂熱球迷可以由夜晚9時看到翌日接近午飯時間。在這5場比賽中，其中3場設免費直播。如果對排球有興趣，這次「睇波馬拉松」更可以由星期六晚6時開始，由世界女排聯賽總決賽的四強睇起！

在星期六晚，大家可以透過免費直播看到格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞。（Getty Images）

星期六晚到星期日朝早睇波賽程表：

22/06　21：00　歐國盃F組　格魯吉亞vs捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

23/06　00：00　歐國盃F組　土耳其vs葡萄牙

23/06　03：00　歐國盃E組　比利時vs羅馬尼亞

23/06　06：00　美洲盃B組　厄瓜多爾vs委內瑞拉（HOY TV 77台免費直播）

23/06　09：00　美洲盃B組　墨西哥vs牙買加（HOY TV 77台免費直播）

葡萄牙在當晚第二場登場，但沒有免費直播。（Getty Images）

美洲盃首兩個比賽日各有1場A組分組賽，到第三個比賽日才開始一日雙賽，上演兩場B組的首輪分組賽，分別是周日早上6時厄瓜多爾對委內瑞拉，以及周日早上9時墨西哥對牙買加。HOY TV 77台會免費直播這兩場比賽。

另一邊廂，這個星期六是歐國盃最後一個一日有3個時段比賽的日子，先有晚上9時的格魯吉亞對捷克，ViuTV 99台免費直播。接着是深夜12時的葡萄牙對土耳其，跟着是深夜3時的比利時對羅馬尼亞。

今個周末晚直落5場波，精彩了！（01美術製圖）

換言之，星期六晚到星期日朝早是唯一一個歐國盃加美洲盃共有5輪直播賽事的比賽日，球迷可以由晚上9時無間地看到翌日接近中午11時。

過了周六後，歐國盃再無晚上9點場，只有深夜12時及3時。雖然月底會出現一日有6場歐國盃及美洲盃比賽的盛況，但部分比賽同時舉行，一日最多只有4個比賽時段。

如果嫌一連看5場比賽都未夠喉，亦可以提早開始「睇波馬拉松」，先在周六晚6時觀看世界女排聯賽總決賽四強。

如果想早啲開始睇波馬拉松，可以睇排球：

22/06　18：00　世界女排聯賽總決賽四強（HOY國際財經台76台免費直播）

22/06　21：30　世界女排聯賽總決賽四強（HOY TV 77台免費直播）

周六晚還有世界女排聯賽總決賽看。（資料圖片/廖雁雄攝）
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