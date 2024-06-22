大嶼山行山｜暢遊南大嶼郊遊徑炎夏之選　行落梅窩途經石澗有林蔭

雨季來臨，近日連日有雨，難得星期三又停雨，行山活動繼續，今周天氣炎熱，安排到大嶼山行一段南大嶼郊遊徑，走下坡路，沿途經過幾條澗及林蔭，是炎夏之選，東涌3M巴士站集合。

（行山日期：2024年6月12日）



早上搭車到東涌早餐，東涌天氣不錯有藍天，吃過早餐到3M巴士站搭車上伯公坳，到站下車步上涼亭，伯公坳好大霧，整理過行裝，拍張照開始起步，沿南大嶼郊遊徑前行，經過南龍、青龍石澗，到達雙龍石澗旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後沿郊遊徑下行到南山營地，再走古道下鹿地塘，出村步回梅窩市政大樓梳洗及午膳，飽餐後搭3M巴士回東涌轉車回家，今日走郊遊徑段路輕鬆，10公里多，4個多小時走完。

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行山前先了解行山禮儀：

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建議放入背囊的行山裝備：

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