歐國盃｜羅馬尼亞連轟金球3：0輕取烏克蘭　皇馬門將兩度犯錯

歐洲國家盃（歐國盃）E組首仗由羅馬尼亞對烏克蘭，賽前被視為旗鼓相當、甚至是烏克蘭被看高半線，誰不知戰況帶點一面倒，效力皇家馬德里的烏克蘭門將盧連兩度犯錯之下，羅馬尼亞金球一個接一個，3：0輕取世界排名高24位的烏克蘭，旗開得勝。



歐國盃｜羅馬尼亞3球輕取烏克蘭，賽後小赫傑拿着大聲公領隊友多謝球迷。（Getty Images）

羅馬尼亞只得28%控球下大勝烏克蘭

歐國盃E組有世界排名第三的比利時，其餘3隊烏克蘭、羅馬利亞和斯洛伐克實力相當，當中以仍在戰火當中的烏克蘭較被看好，世界排名22位也較另外兩隊高。頭場先由羅馬利亞對烏克蘭，戰況卻出乎意料。

烏克蘭大部分時間控球佔優，卻未好好運用，全場控球率高達72%，攻勢欠銳利，13次射門只得2次中框，未能取得入球。只有28%控球的羅馬利亞，進攻上決心十足，29分鐘前場迫搶成功，今季在皇馬有好表現的烏克蘭門將盧連（Andriy Lunin）犯錯將皮球送予對手，羅馬尼亞把握機會，隊長史坦斯奧（Nicolae Stanciu）趕到禁區邊起腳，皮球直飛龍門右上角破網，球速高達時速116公里。

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歐國盃｜羅馬尼亞隊長史坦斯奧（Nicolae Stanciu）把握烏克蘭犯錯，勁射得手為球隊開紀錄。（Getty Images）

皇馬門將兩度犯錯 烏克蘭埋大敗伏線

烏克蘭落後下傾力反撲，受制羅馬尼亞相當硬朗的防守，半場無功而還，落後一球。下半場早段羅馬尼亞一次突擊，另一中場馬利奧斯馬連（Marius Marin）禁區頂勁射，理應撲到位的盧連疑落地稍慢，皮球在他面前入網，這記射門時速也達100公里。兩記金球，助羅馬尼亞帶到勝利邊緣。

羅馬尼亞轟兩記過百公里重炮

一次失誤，足以致命，盧連今仗犯下兩次錯誤，連累賽前秤先的烏克蘭53分鐘落後到兩球。皇家馬德里正選門將古圖爾斯今季因重傷大部分時間倦勤，盧連代替他把關表現獲一致讚好，想不到今屆歐國盃首仗已連番犯錯，為烏克蘭埋下大敗伏線。

歐國盃｜盧連今仗犯下兩次錯誤，連累賽前秤先的烏克蘭53分鐘落後到兩球。（Getty Images）

羅馬尼亞創歷來大賽最大勝仗紀錄

4分鐘後羅馬尼亞一次角球，沒有選擇大腳開出，而是由前鋒丹尼斯文恩（Dennis Man）引球入禁區危險地帶，再短傳予伏兵門前的丹尼斯杜拉古斯（Denis Dragus）輕鬆射入，一個相當有心思的角球，羅馬尼亞領先至3：0。

羅馬尼亞領先到3球，烏克蘭已反撲無力，烏軍贏形勢下0：3大敗，而羅馬尼亞不止獲得歐國盃史上第二場勝仗，也是歷來在大賽中最大勝仗，而羅馬尼亞的28%控球率，也是歐國盃自有紀錄以來，贏波一隊的最低控球率。

歐國盃｜羅馬尼亞領先到3球，伊亞尼斯赫傑（Ianis Hagi）後備上陣。（Getty Images）

赫傑傳奇10號戰衣重返歐國盃賽場

提起羅馬尼亞，最為人熟悉的當然是有「東歐馬勒當拿」之稱的名將赫傑（Gheorghe Hagi），這位「左腳王」昔日披起羅馬尼亞10號戰衣縱橫球場，他的兒子伊亞尼斯赫傑（Ianis Hagi）無論實力和名氣均難與父親相比，今仗也是先列後備，當球隊領先到3：0，主帥盧丹尼斯古（Edward Iordănescu）在62分鐘終換入這位「名將之後」，赫傑10號傳奇戰衣重現歐國盃賽場。

他在場上暫時未有重大貢獻，不過賽後他拿着大聲公領隊友多謝球迷，眾人又跳又叫慶祝。羅馬尼亞由球員到球迷均十分興奮，因為他們在今仗之前，歷來只曾在歐國盃決賽周贏過一場，而且那已經是24年前的事。

當年為2000年歐國盃，赫傑在1998世界盃後退出國家隊，惟復出踢歐國盃決賽周，同組對手包括德國、英格蘭及葡萄牙。羅馬尼亞賽和德國、不敵葡萄牙，到最後一場分組賽以3：2反勝英格蘭，並力壓對方在A組以次名出線。晉級8強後0：2不敵意大利，那一仗赫傑59分鐘紅牌被逐，遺憾告別國家賽生涯。