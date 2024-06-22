歐國盃｜麥巴比後備坐足全場　法國荷蘭互交白卷

歐洲國家盃D組第二輪賽事重頭戲，法國有上仗鼻部受傷的基利安麥巴比（Kylian Mbappé）先任後備，不過沒獲教練迪甘斯（Didier Deschamps）安排落場機會。荷蘭有球員入球被判詐糊，最終雙方互交白卷完場，各得一分。



今場兩隊在上半場初段互有攻勢，包括荷蘭鋒將謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）在開賽一分鐘的近射被救出；代替麥巴比擔任隊長的基沙文（Antoine Griezmann）在15分鐘的起腳亦未能命中目標，結果雙方半場互無紀錄。

兩隊在換邊後繼續打成均勢，荷蘭一度在68分鐘由沙維西蒙斯（Xavi Simons）禁區外起腳攻破法國大門，但VAR指杜費斯（Denzel Dumfries）越位並干擾法國門將邁治蘭（Mike Maignan）撲救，因此裁定入球無效。

謝利美費林邦在開賽一分鐘有入球機會，惟他的近射被法國門將邁治蘭救出。（Reuters）

荷蘭的沙維西蒙斯一度攻破法國大門，但VAR指他的隊友越位在先，結果入球被判無效。（Reuters）

雙方在下半場中後段各自作出多個調動，包括法國由基奧特（Olivier Giroud）及京士利高文（Kingsley Coman）入替表現一般的馬古斯杜林（Marcus Thuram）和奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé），但都無法打破僵局，成為今屆歐洲國家盃首場互無交易的賽事。