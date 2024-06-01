深水埗一球員「請病假」至今　曾自爆有人涉假波　球會：不會姑息

港超球會深水埗日前被指有球員涉及假波案，球隊今出戰香港足總盃決賽，最終飲恨而回。球會表示不會姑息任何罪行，但球隊來季去向依然未明朗。



深水埗日前「自爆」或有球員在假波案中涉及中介罪行，主帥陳浩然昨對傳媒表示，有一名球員本周一致電請病假至今，將不會出席今日比賽。

深水埗球迷為球隊落力打氣。（袁志浩攝）

翻查深水埗最近一場比賽（5月26日對港會），當日比賽名單之中，除了梁興傑因季內曾代表標準流浪踢足總盃而缺陣，只有身穿9號球衣的前鋒鄧子均「消失」。

深水埗戰至加時才以一球飲恨，球員表現失望。（袁志浩攝）

在如此陰霾下，深水埗結果在足總盃決賽以2：3不敵東方，距離冠軍已相當接近，部份球員如黃靖揚、尼高拉斯與宋柱浩都哭成淚人。

深水埗戰至加時才以一球飲恨，球員表現失望。（袁志浩攝）

總監高俊基賽後表示，球會一定會打擊罪行，不會姑息任何人，並完全配合執法機構。對於有球員「請病假」，高俊基稱尊重教練處理方法，並指不會評論假波案，因自己不知道細節。

深水埗守門員李溢晉當選決賽最有價值球員。（袁志浩攝）

深水埗與東方激戰120分鐘始飲恨。（袁志浩攝）

深水埗來季去向仍然未明朗，高俊基透露仍差「一定數目」的資金，但作為地區球隊，能夠凝聚球員、踢出競爭力已非易事，希望讓大家看見，只要踢好波，就會有人支持。「最重要是職球員今年過得很開心，球迷每一下叫『深水埗』，都叫入投資者的心，告訴他們我們是有將來的。」他期望，今周至月底前會有好消息，「即使球會是否繼續下去，也希望這班球員能繼續在港超相見。」

深水埗總監高俊基賽後安慰球員。（袁志浩攝）

另外，深水埗守門員李溢晉當選決賽最有價值球員，他對獲獎相當感觸，「當初無踢波一年半，選擇重返職業，就是想做出成績，很感激有這個機會，為深水埗的每一位而驕傲。」

深水埗守門員李溢晉當選決賽最有價值球員。（袁志浩攝）