本地足球再爆假波案 消息指涉港超球會 廉政公署下午五時開記招
撰文：袁志浩
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廉政公署公布，近日就「碧草」行動展開延伸執法行動，今日（5月29日）下午5時將舉行新聞發佈會，由案件主管向傳媒交代廉署打擊足球貪污的詳情。消息指，當中涉及港超聯球會。
廉政公署去年展開「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團。廉署經深入調查後，近日再就「碧草」行動展開延伸執法行動。
▼2024年5月29日 廉政公署公布「碧草」行動展開延伸執法行動詳情▼
▼2023年5月16日 假波案被捕人晚上獲保釋 包括愉園球員▼
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