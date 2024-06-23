世界女排聯賽總決賽｜日本女排挫巴西　決賽鬥意大利HOY免費直播

世界女排聯賽2024總決賽，日本女排在4強戰與巴西女排打足5局，終於以3：2淘汰對手，打入決賽後鎖定獎牌，創下歷史。

日本將會在決賽對意大利，連同波蘭對巴西的季軍戰，兩場賽事都會由HOY TV免費直播，喜愛排球的讀者不要錯過。



日本女排過往未曾在5局對決中擊敗巴西、也未嘗在世界女排聯賽贏得獎牌，今次4強對決卻一次過打破兩個宿命，首局先以26：24驚險地取下一局，第二局又遭巴西以25：20追和；日本再打出一局25：21，局數2：1再領先，但巴西又以25：22追平。

日本女排在世界女排聯賽總決賽與巴西激戰5局。（Volleyball World）

雙方需打決勝局，最終日本以15：12獲勝，局數3：2淘汰巴西，中止對手的13連勝之餘，也因殺入決賽提早鎖定獎牌，是日本第一次在世界女排聯賽獲得獎牌。

日本女排打入世界女排聯賽總決賽，全軍興奮慶祝。（日本排球協會）

日本女排今仗全軍表現出色，最受注目的是今年才在國家隊登場的21歲副攻和田由紀子，再一次以後備身份交出決定性表現，她在第一局入替林琴奈後，旋即成為場上關鍵球員之一，以跳躍力聞名的她全場共取得21分，與巴西球星Gabriela Gumaraes並肩，兩人都分別20次扣殺得分，加上日本隊隊長古賀紗理那獨取18分，另一副攻石川真佑亦獲16分，石川同時取得奠定勝局的一分，合力締造勝果。

日本女排在4強對巴西表現相當出色。（Volleyball World）

另一場4強大戰中，勁旅意大利直落3：0（25：18、25：17、25：12）橫掃波蘭，強勢打入決賽。意大利女排是2022年冠軍，去年則以第6名完成賽事，對於日本隊來說將是莫大考驗。

世界女排聯賽總決賽HOY TV免費直播賽程表：

23/06（星期日）

【76台】18：00 季軍戰：巴西對波蘭

【77台】21：30 決賽：日本對意大利