世界女排聯賽總決賽｜意大利無敵姿態封后　日本奪亞軍仍寫下創舉

世界女排聯賽（VNL）2024總決賽，意大利在決賽以相當輕鬆姿態3：1擊敗日本，繼2022年後再次奪冠，贏得100萬美元獎金。

波蘭與巴西合演一場精彩的季軍戰，波蘭終以3：2力壓巴西，連續兩屆獲得季軍。



世界女排聯賽（VNL）2024總決賽，意大利在決賽以相當輕鬆姿態3：1擊敗日本奪冠，贏得100萬美元獎金。（VNL）

日本不敵意大利仍寫下創舉

日本女排在今屆VNL表現持續有驚喜，初賽圈已曾擊敗強陣應戰的中國隊，到總決賽首仗再遇只派副選出戰的中國隊，以3：0直落三局獲勝。準決賽面對強敵巴西，鬥足5局下以3：2獲勝，首度置身VNL決賽。

可是她們今仗面對狀態大勇而且身高佔盡優勢的意大利，幾乎全場陷入劣勢，網前被擊球高度達3.44米的意大利大槌手伊高露（Paola Egonu）頻頻得分，連續兩局輸17：25。日本女排落後下未有放棄，第三局趁對手鬆懈下以25：21追回一局，惟最後還是以20：25再負一局。日本就算不敵意大利，仍寫下首次在世界女排聯賽獲得獎牌的創舉，並獲得50萬美元亞軍獎金。

日本就算不敵意大利，仍寫下首次在世界女排聯賽獲得獎牌的創舉，並獲得50萬美元亞軍獎金。（VNL）

意大利強勢再封后

意大利女排今屆VNL賽事表現平穩，初賽圈僅曾在收起主力下負波蘭，以及力戰5局僅負宿敵巴西。去到總決賽她們先以3：0擊敗三屆冠軍美國，繼而在四強以極大分差3：0輕取波蘭，來到決賽在日本手上失去一局下封后，贏得非常有說服力，也是她們繼2022年後，第二度贏得世界女排聯賽總冠軍。

日本女排面對意大利大槌手伊高露毫無辦法，讓她獲得全場最高的27分。（VNL）

意大利隊不止狀態大勇，而且勝在戰術多變，奧運賽事只准派一位自由人上場，於是球隊一改慣常打雙自由人的戰術，用回一個自由人，結果同樣支配球賽。日本面對伊高露毫無辦法，讓她罕有地在進攻零失誤下狂取23分，加上攔網再獲4分，獲得全場最高的27分。

日本隊隊長古賀紗理那依然是球隊得分重心，她今場獲得17分，但攻守方面均有不少失誤，尤其日本在失去網前「制空權」之下，古賀更是顯得獨力難支。

巴黎奧運前各隊疑保留實力？

巴黎奧運上演在即，各隊在今屆VNL總決賽的取態各異，戰意亦成疑，例如中國隊收起8位正選球員，只派副選上陣，結果8強便止步；上屆冠軍土耳其在香港站先後不敵中國和巴西，總決賽8強亦負波蘭，世界排名一下子由第一跌落第三；巴西隊在初賽圈12戰全勝，總決賽8強擊敗泰國後，四強和季軍戰先後負日本和波蘭，只得第四名，世界排名亦由超越土耳其後的第一位，回落至第二位。