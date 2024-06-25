歐國盃｜意大利奇兵複製迪比亞路經典　補時8分鐘搶回小組次名

歐國盃B組，全靠後備奇兵薩卡尼（Mattia Zaccagni）在98分鐘的入球，意大利完場前追平克羅地亞1：1，從對手搶回小組次名晉級。薩卡尼的第一時間右腳熨射，複製2006年世界盃名宿迪比亞路的精彩入球，這位拉素左翼賽後表示迪比亞路是他的兒時偶像，擁有過對方的海報。



薩卡尼在補時8分鐘射入，為意大利追平1：1，搶回小組次名。（Getty Images）

當比賽進入補時，意大利仍落後克羅地亞0：1，若以這個比數完場，克羅地亞會以4分升上小組次名晉級，意大利就以3分跌落小組第三名，未知能否出線。

在98分鐘，意大利中堅卡拉科利（Riccardo Calafiori）中路引球推進，斜傳至左路，在81分鐘才後備入替的薩卡尼接應，無人看管，第一時間起右腳熨射，為意大利在完場前追成1：1。

歐國盃十六強晉級形勢截至香港時間6月25日早上。（01美術製圖）

這個入球相當關鍵，令意大利搶回小組次名。意大利以4分獲B組次名，晉級十六強會對瑞士，至於克羅地亞就以2分排第三位，相信晉級機會渺茫。

薩卡尼幫意大利搶到1分，搶回小組次名。（Getty Images）

29歲的薩卡尼說：「我腦海浮現了很多畫面，情緒難以形容。能夠取得小組次名出線十分重要，我非常開心。」

「老實講，我甚至沒有意識到這（入球）是今場比賽的最後一腳。當皮球傳到我腳下，這是來自卡拉科利的美妙傳球，我沒有猶疑。我跑過去，之後被所有人壓在底下（慶祝）。」

迪比亞路在2006年世界盃對德國的入球。（Getty Images）

薩卡尼這個入球令不少「意粉」想起2006年世界盃四強，意大利加時以2：0擊敗德國，名將迪比亞路在121分鐘的入球。相近的位置，相似的射法，也是補時的入球。薩卡尼說：「迪比亞路是我的兒時偶像，我小時候就將他的海報掛在牆上。來德國之前，迪比亞路到訓練營與我們見面，我們也有透過Instagram聯絡，實在令人興奮！希望他今晚都會寫幾句。」

【有網民將薩卡尼與迪比亞路的入球擺在一起比較】

對於淘汰賽的對手，薩卡尼說：「現在我們慶祝晉級的時間不多，我們將開始專注於下一場比賽。瑞士是一支非常優秀的球隊，在之前一日他們對陣德國的比賽中就看到了這一點。」

交出助攻的卡拉科利賽後說：「現在無法形容我的感受，因為我太高興了。我認為我們配得上這個入球。我們證明了我們可以這樣比賽。我們必須繼續沿着這條路走下去。當你毫無恐懼地踢波時，你就會掌握一切，一切就完全不同了。」