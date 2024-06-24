歐國盃熱話｜蘇格蘭球迷冒雨為德國老人舉傘　畫家繪下溫馨一幕

蘇格蘭被匈牙利絕殺後，3戰僅得1分，排名A組最尾，確定從今屆歐國盃出局。

雖然未能改寫歷史，不過他們的球迷因為一次善舉，在網絡上成為話題，更讓德甲球會科隆成為蘇格蘭球迷，表示永遠歡迎他們。



日前在科隆當地，英國《每日郵報》拍攝到有兩名蘇格蘭球迷，於雨中為一名德國老人撐傘。影片中該名老人行動不便，需要以手推車輔助，兩名蘇格蘭球迷絲毫沒有着急，在旁有說有笑地緩緩跟隨，其中一人手中還拿着啤酒樽。

該條影片在X（前稱Twitter）廣傳，獲接近300萬播放量。科隆亦轉發影片，稱很高興他們能參加歐國盃，以及永遠歡迎他們。科隆的X帳號亦成為蘇格蘭球迷，數日來不斷為他們打氣，至蘇格蘭確定出局，科隆亦表示遺憾，稱他們是「出色與熱情」的客人。

據蘇格蘭《The Press and Journal》報道，片中右方撐傘的男子名叫Ali Murray，他受訪時表示，另一人是當時剛認識，並為這條影片受關注感到意外：「當時很大雨，我看到這名老人家很困擾，因自己手中有雨傘，便過去跟他一同步行。」

Ali Murray指該名德國老人不諳英語，但回以燦爛笑容並豎起姆指：「四周的人都在鼓掌，那種感覺很神奇。」

此外，有網民發現在德國火車的螢幕上，出現以這一幕繪成的插畫。這張插畫來自德國畫家「HANDS OF GOD」，他在當日看到影片後，便在X上發佈這張插畫，並配以文字「夏天的雨中童話」。

他還開玩笑地形容這些蘇格蘭球迷「成千上萬地入侵」：「他們不穿內褲，還喝光我們的啤酒！」

此外，亦有另一角度的影片，能看到另一名男子之後亦撐着雨傘為該名老人擋雨；這兩名蘇格蘭球迷還在雨中共享同一支啤酒，洋溢出「男人之間的浪漫」。