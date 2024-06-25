歐國盃現場隨筆｜我在德國見識到土耳其的「主場」威勢

分組賽期間，我看過兩場土耳其的賽事，印象非常深刻，我可以大膽說一句，單論球迷的氣勢，土耳其比德國更像主辦國。



有球迷組織在球場外免費派發土耳其國旗。（作者提供）

土耳其球迷在德國聲勢浩大

我兩次看土耳其的賽事，都是在多蒙特，甫踏出火車站，已經有大量土耳其球迷聚集，然後在馬路上也有不少車輛插上了土耳其國旗，有時還會響咹，我暫時未見到其他國家球迷會這樣做，大抵因為很多土耳其球迷本身已在德國工作或定居，自然有私家車，不像我們這樣的旅客要搭公共交通工具。

火車站到球場是步行距離，大約30至40分鐘，沿途見到很多土耳其球迷，有時候幾個聚在一起唱歌，其他球迷經過就加入；有時候有人叫口號「乜乜乜，Türkiye」，其他人很自然地跟着叫，我想那個「乜乜乜」就跟我們喊「We are Hong Kong」差不多吧。老實說，這些情景讓我想起今年初跟隨香港隊遠征亞洲盃，我們一班香港球迷就是這樣子，只是土耳其球迷人多勢眾得多。

球場外很多土耳其球迷揮動國旗，叫喊口號。（作者提供）

反客為主吶喊聲震耳欲聾變「主場」

到了球場範圍，很多土耳其球迷揮舞起國旗，目測可能多達八成人都手持國旗，然後我才發現不遠處有輛雙層巴士，播着強勁的音樂，上面的人在免費派發土耳其國旗。

在球場內，土耳其球迷的聲勢更浩大，開賽前已不斷叫喊，開賽後更不得了，吶喊的聲音震耳欲聾，沒有誇張，分貝之高，我真的覺得自己會聾掉；尤其土耳其第一仗對格魯吉亞時，格軍球迷人數明顯差了一大截，所以土軍的「主場」威勢更明顯。

我想起了當德國去年在柏林以2：3不敵土耳其後，前鋒富克洛（Niclas Füllkrug）賽後便提到：「我們在柏林這一仗彷彿是作客出賽，土耳其人帶動了全場的氣氛，（雙方球員）每一次碰撞都歡呼，我不知道這有沒有嚇倒了我們一些球員。」以我的觀察，土耳其在這次歐國盃的「主場」氣勢，有幾個格魯吉亞球員是有一點嚇倒的，但見慣大場面的葡萄牙則沒有。

《胡蘇撰文．歐國盃「沒人氣四國」系列》

街頭有些土耳其球迷在唱歌，途經的球迷也會加入，場面熱鬧。（作者提供）

德國人口最多的「少數民族」

為什麼德國特別多土耳其人呢？這要追溯到二戰後，西德重建起來，1950、60年代經濟起飛，但人口卻因戰爭大幅減少，因而需要引入大量外勞，土耳其是其中之一。其他國家的外勞未必選擇在德國定居，土耳其外勞卻基於國內政治、經濟等因素，不少人都留了下來，據統計，現時德國人口約8400萬，當中土耳其裔達400萬，是德國人口最多的「少數民族」。

因此，德國陣中固然有些土耳其裔球員，例如隊長根度簡（Ilkay Gundogan）及安利簡恩（Emre Can）；同樣，土耳其亦有不少是在德國出世的國腳，最具知名度是隊長查漢奴古（Hakan Çalhanoğlu），其他還有祖雲達斯新星耶迪斯（Kenan Yıldız）及效力多蒙特的沙利奧斯簡（Salih Özcan）等。

德國有調查指，17%當地人認為土耳其裔的根度簡做隊長是恥辱。（Getty Images）

德國調查：17%人認為根度簡做隊長是恥辱

不過由於文化差異，而且大部分土耳其人信奉伊斯蘭教，令他們花了幾十年也未能完全融入德國的生活，或者說，未獲得德國人完全接納。歐國盃賽前德國有個調查，竟然有17%人認為國家隊選擇以根度簡作為隊長是恥辱，我記得這名33歲老將是這樣回應的，「我詫異的是，這樣的調查還在繼續做。而我覺得未來十年仍有人們這樣想，當然，我也希望情況會好轉」。其實根度簡是移民後裔，平時都是用德語溝通，已不太懂土耳其語怎樣說，因此當他之前去土耳其旅遊時還被當地小販敲竹槓。

著名球星如此，平民百姓也不見得好過，難怪土耳其人在球場內叫得聲嘶力竭，那可能是自我的國族認同，也可能是對不如意生活的情緒釋放。香港球迷尤其明白這一份心情吧？

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