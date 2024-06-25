歐國盃｜克羅地亞完場前遭追平　莫迪歷12碼宴客34秒後將功補過

或許莫迪歷（Luka Modric）是最不高興的最佳球員。

38歲的莫迪歷領克羅地亞鬥意大利，這名中場大腦今仗雖然曾經射失12碼，但立即將功補過，門前補射建功。以為「格仔兵團」勝利在望之際，意大利後備入替的薩卡尼（Mattia Zaccagni）建奇功，98分鐘攻入關鍵一球，兩軍賽和1：1，克羅地亞3戰僅得2分，以最佳第三名晉級的難度甚高，難怪獲選今仗最佳球員的莫迪歷都無甚表情。



歐洲國家盃B組，西班牙最後一輪前鎖定小組首名，克羅地亞與意大利正面交鋒，爭奪小組次名。兩軍上半場互無紀錄，

克羅地亞前鋒卡拉馬歷禁區內起腳，意大利的大衛法迪斯犯手球，球證吹罰12碼，莫迪歷負責操刀，可惜他的12碼過不了當拿隆馬。這名意大利門將撲出不遠，克羅地亞隨即再組織攻勢，安迪布迪美亞接應傳中撞射，當拿隆馬再救險球，門前的莫迪歷拗腰補射建功，僅34秒內將功補過，克羅地亞先開紀錄，而莫迪歷以38歲289日之齡入球，同時創下歐國盃最年長球員的入球紀錄。

（Getty Images）

80分鐘，莫迪歷功成身退被調離場，若然以這戰果完場，加上另一場西班牙當時領先，克羅地亞有望以次名晉級，意大利則跌至第三名。意大利末段傾力反撲，攻勢愈來愈近磅，上前助攻的卡拉科利禁區頂分橫，後備入替的薩卡尼第一時間熨射破網，97分鐘19秒絕地追平，同時鎖定小組次名出線。

（Getty Images）

克羅地亞跌至B組的第三名，3戰得2分﹑得失球差-3，希望以最佳小組第三晉級機會渺茫，除了格魯吉亞和捷克輸波外，更要寄望英格蘭大勝，難度甚高。

當克羅地亞後段被強攻再失守，莫迪歷在後備席見證一切，當然不是味兒。當完場哨子聲響起，這名38歲的中場大師顯得十分無奈，連對方隊長當拿隆馬亦上前安慰。即使莫迪歷獲選今場最佳球員，他在領獎時面如死灰，失望之情不言以喻。

（Getty Images）

克羅地亞接連兩仗末段失守，兩度錯失贏波機會，「足球就是如此冷酷無情！」莫迪歷賽後坦言，並表示難以用言語表現當刻心情，即使球隊全力以赴，但足球之神未有眷顧他們。

若然克羅地亞出局，今屆歐國盃大有機會是莫迪歷的國際賽最後一舞，賽後有意大利記者稱讚「魔笛」的職業生涯，莫迪歷不諱言已經差不多來到掛靴的時候，「如果可以的話，我當然想繼續踢下去，我不知道可以維持多久，或許差不多退役了。」

（路透社）

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