歐國盃｜比利時悶和烏克蘭出線遭狂噓　迪布尼拉大隊離場惹爭議

歐國盃E組賽事結束，比利時與烏克蘭互交白卷，在四隊同分情況下，最終以次名驚險出線。

曼城中場奇雲迪布尼今場續有出色發揮，並獲選賽事最佳球員，不過完場向球迷致謝時，比利時擁躉似乎不滿球隊表現，向這名隊長送上噓聲，迪布尼隨即轉身拉大隊離場。



完場時迪布尼阻止隊友答謝球迷，引來爭議。（Getty Images）

今屆歐國盃E組出現罕見情況，四支球隊在最後一輪同樣未分勝負，四隊同得4分，戰績同為1勝1和1負，最終烏克蘭在得失球較差情況下出局，比利時則以次名身份晉級。

比利時有「歐洲紅魔」之稱，數年前曾佔據世界排名第一多時，即使一直未能獲大賽冠軍，單憑實力仍能算作強隊。不過此屆賽事表現不如人意，首戰便不敵斯洛伐克，且三輪比賽只入2球，狀態比備受批評的英格蘭更堪憂。

比利時陣容比巔峰期稍遜，但仍有不少球星，如此表現實在說不過去。（Getty Images）

今場面對實力明顯稍遜一籌的烏克蘭，比利時陣中有盧卡古、迪布尼、杜古、杜沙特等球星，卻仍未獲太大優勢，雙方射門次數相近，除比利時控球率稍微佔優外，基本上是平分秋色。

盧卡古今仗再有一次錯失黃金機會，3場分組賽完結尚未「開齋」，而6次錯失黃金機會及3次入球被推翻，同樣寫下今屆賽事兩項最多的尷尬紀錄。

盧卡古仍未取得今屆歐國盃首個入球。（Getty Images）

迪布尼今場送出4次關鍵傳球，創造1次黃金機會，眼見球隊仍破門乏力，這名隊長整場比賽都難展歡顏。唯一一次見到他笑容，是完場後獲頒最佳球員，而且比賽結束後，還與球迷出現一段插曲。當時他與隊友正準備走向看台答謝球迷，但被球迷報以強烈噓聲，迪布尼隨即止步轉身，並揮手示意其他隊友離場。

迪布尼3場分組賽錄11次關鍵傳球，2次創造黃金機會，同樣未獲得助攻。（Getty Images）

迪布尼向記者表示，他們希望得到球迷支持：「我們需要他們，我不知道還能說些什麼。我們需要球迷，在下場跟法國交手時對抗他們，過去三場比賽我們也需要他們，就是這樣。」

比利時今場獲不少角球機會，但未有把握造成入球，這名隊長此為解釋：「我們嘗試贏下比賽，但不能在角球時冒太大風險，因為我們知道這樣可能會失波導致出局。很遺憾球隊之前未有入更多波，之後我們需要球迷繼續支持。」

迪布尼在記者會上表示，希望球迷能繼續支持球隊。（Getty Images）

主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）亦回應有關事件：「當然，我們都對噓聲略感意外，大家都想晉級，我們也做到了。今場比賽不易踢，但訊息很明確：我們都想贏。球員已盡一切方法去嘗試，我們應在（分組賽）初期便取得更多入球，如果球迷為此喝倒采，我們也要接受。」