歐國盃｜格魯吉亞字母哥成大贏家　91秒閃電建功賽後再獲偶像球衣

歐洲國家盃新丁格魯吉亞今屆踢出鬥志，最後一輪挑戰葡萄牙，「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）開賽91秒閃電建功，加上米卡達捷（Georges Mikautadze）下半場的12碼，格魯吉亞兩球淨勝葡萄牙，取得歐國盃首勝，同時以最佳第三名躋身16強。

「字母哥」今仗收穫滿滿，有進賬再當選最佳球員，或許都不及賽後交換球衣來得滿足。



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2013年，C朗拿度在格魯吉亞創立足球學校，這名葡萄牙球星親臨格魯吉亞，與一眾小將見面，基華拉斯基利亞正是其中之一。想不到11年後，兩人竟然有機會在歐國盃賽場碰頭。

「他（C朗拿度）是我的偶像，與他在場上交手是我的夢想。」與C朗同場，已為基華拉斯基利亞圓夢。

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葡萄牙後衛安東尼奧施華（Antonio Silva）開賽初段一記誤傳，米卡達捷交給「字母哥」，殺入禁區射破葡萄牙的大門，僅91秒即開紀錄。年僅20歲的施華下半場禁區內踩中格魯吉亞球員，球證直指12碼，米卡達捷操刀建功，格魯吉亞以兩球淨勝葡萄牙，取得歐國盃決賽周首場勝仗，3戰得4分﹑以小組最佳第三名晉級。

對基華拉斯基利亞來說，無疑是大滿足的一天，除了取得入球﹑賽後獲選為今仗最佳球員。「字母哥」完場後走向C朗，兩人擊掌及擁抱，互相致意，他更在社交網站公開「戰利品」，獲得偶像C朗拿度的球衣，直言是夢想成真，並隨即穿上C朗的球衣。

即使基華拉斯基利亞在場上表現亮眼，在C朗面前同樣變成小球迷，「我們在賽前有對話，他祝我好運，我從來想過有機會與他對話。」他再次強調，C朗是偉大的球員﹑是世界最佳球員之一。

「字母哥」當選今仗最佳球員，但他謙稱沒有這回事，而是團隊的勝仗，「今天沒有最佳球員，球隊才是最佳。賽前沒有人相信我們將取勝，哪怕只得1%的機會率，我們也會奮戰，結果我們做到了，創下歷史，為格魯吉亞球迷為來最美好的一天。」

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格魯吉亞擊敗葡萄牙後齊齊影張威水相。（Getty Images）

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