足球熱話｜千里送紅酒支支藏心思　萬人迷碧咸的「送禮之道」

送禮，其實也是一門學問，關於這一點，香港人應該「深有體會」；若說到最擅此道的人，「萬人迷」碧咸的做法值得大家學習。

患上末期癌症的前英格蘭領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）日前表示，碧咸最近來探望他時，帶上了數支紅酒，其年份全部都有心思，令他感動不已。



76歲的艾歷臣在2001至2006年間擔任英格蘭教頭，當時碧咸（David Beckham）為球隊隊長，兩人師徒情誼深厚，至今仍未中斷。

艾歷臣在2001至2006執教英格蘭時，碧咸擔任國家隊隊長。（Getty Images）

艾歷臣今年初公開患上末期癌症，最多只能再活一年。英國《每日郵報》報道，他最近接受瑞典電台P4 Varmland訪問時，提到碧咸最近跟他見面時，帶了6公升對這名主帥很重要的紅酒。

「有一支酒的生產年份是1948年，也就是我出生那一年。」艾歷臣表示。「他非常有心而真誠。」報道續指，碧咸還準備了1982年及2000年的佳釀，前者是艾歷臣率瑞典球會哥登堡贏歐洲足協盃（UEFA Cup，現改名為歐霸）之時；後者則是他執教拉素贏得意甲冠軍那一年。

艾歷臣深受拉素球迷愛戴，他上月回到球會主場時受熱烈歡迎。（Getty Images）

艾歷臣稱，碧咸提早一天派廚師來到他在瑞典的農場準備食物，然後翌日到達，兩人促膝長談一整天：「某程度這確認了他的偉大，他根本不需特意前來，我為此感到自豪。」

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）周一（24日）生日，身為國際邁亞密班主的碧咸亦有為其慶生，他在Instagram貼出兩人合照，寫上「祝最偉大的球員生日快樂」，美斯手上則捧着一枝頗大的紅酒。

說到紅葡萄酒，不少人都會想起法國的波爾多，不過碧咸沒有選擇該地的品牌，而是阿根廷著名酒莊「Catena Zapata」之出品，此處擁有超過100年歷史，更於去年獲選「世界最佳葡萄園」。

當然無論對送禮的碧咸，還是收禮的艾歷臣及美斯來說，一支紅酒的價格可能不值一提，相信他們也不看重禮物的金錢價值，而是碧咸的「物輕情義重」。