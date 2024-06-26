足球熱話｜孫興慜父親及旗下足球學院涉虐兒　被指多次體罰及辱罵

韓國球星孫興慜的父親孫雄正，近日與其開設的孫氏足球學校，被起訴咒罵及體罰等虐兒行為，並索賠數億韓圜。



效力熱刺的韓國球星孫興慜（圖），父親近日惹上官非。（Getty Images）

據《韓聯社》、《朝鮮日報》等媒體報道，孫雄正及兩名教練被指控在今年3月時虐待兒童。原告的小孩在當時到沖繩參加訓練營，被A教練用角球旗桿擊打大腿，因此受傷需要治療兩星期。

警方調查時，小孩表示因為比賽落敗，加上訓練表現不佳，因而孫雄正用辱罵性語言訓斥；他與其他球員又被A教練指示，要在20秒內由門柱跑到中場線（約50米），當他們未能達到要求時，則需趴在地上，被教練用角球旗打擊臀部。

孫興慜父親孫雄正。（學院官網圖片）

此外，聲明中還指控B教練在學院球員居住的宿舍內，多次擊打他臀部、小腿和頭，還扯他的頭髮。小孩父親接受《韓聯社》訪問時表示：「當我想到兒子當時有多害怕時便感到很生氣，並決定起訴他們，因為我認為這樣的情況不應該再發生。」

涉嫌被虐待的小孩亦聲稱，決定舉報是因為他遭受過不止一次類似對待：「我進入學院接受遠離父母的訓練，在這個過程中，我持續遭受虐待行為。我需要提高人們對這個問題的認識。」

孫雄正為此發表聲明回應，表示正調查相關行為，並向受傷的孩子及其家人表示最深切歉意，但澄清原告的說法「與事實有很大差異」，會在還原事實前提下積極配合調查，並發誓稱「任何言論或行動，都是以對孩子的愛為前提」，但會反思自己的教導方式是否不合時宜。

韓國媒體報道，涉事小孩被打至大腿有瘀傷。（Youtube截圖）

這名韓國退役球員稱，事件發生後，學院有向對方道歉，並希望以友好方式解決問題，但控方要求數億韓圜的和解金額，對此他們完全無法接受；控方律師則指從未提及過具體和解金額，而且是學院方提出和解條件。