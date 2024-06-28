劉慕裳私心撐何詩蓓　隨前奧運金牌得主訓練望首奪「金邊袍」

香港空手道運動員劉慕裳出席ViuTV巴黎奧運記者會，分享近況與今屆奧運最期待觀看的項目。



上屆奧運空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳，今屆擔任ViuTV巴黎奧運大使，除了拍攝、宣傳奧運，在遷就訓練日程下也會做主持。她自言有點緊張，因怕說錯話，所以會做定功課，這位女將表示會支持所有香港運動員，但私心撐游泳選手何詩蓓，坦言一直有留意對方比賽成績。

而一眾同是林大輝中學的畢業生，如劍擊運動員張家朗、單車的李思穎與乒乓球手黃鎮廷，劉慕裳都會特別關注，為他們打氣。而在港隊項目之外，劉慕裳最期待看霹靂舞，「霹靂舞很有趣，想知道實際上如何計分，舞蹈跟音樂能怎樣去表達出來。」

劉慕裳擔任ViuTV巴黎奧運大使。（袁志浩攝）

劉慕裳在世界空手道聯會公布今年初公布的世界排名中，首度升上世界排名第一，並維持至今，她坦言早已把當初興奮的感覺沉澱下來，並學習如何在背負這身份下比賽，「這只是時間跟數字的遊戲，專注追求比賽成績。」

她透露，自去年12月起便轉到西班牙、跟隨東京奧運女子個人形金牌得主Sandra Sánchez練習，「她的方向與我更吻合，我很幸運，因她與其丈夫（同為教練）不常指導別人，就算他們很忙，都盡量幫我。而且很難找到一位接近完全明白我的人，不論在技術、練習、心態、比賽上，她跟我都十分有共鳴，能給我意見，讓我處理心情、難關。」

劉慕裳到西班牙隨Sandra Sánchez（右三）訓練。（IG＠gracelaukarate）

空手道K1超級聯賽月初在摩洛哥落幕，劉慕裳雖然在今年4站全數登上頒獎台，更在3月的土耳其站打破6年金牌荒，但最終落後日本的尾野真步（Ono Maho）屈居聯賽第二。

而在去年10月的世界空手道錦標賽，劉慕裳在決賽硬撼世界排名第一、日本的大野光，結果以1分之微落敗得銀牌，是個人世錦賽最佳成績。接下來9月份的亞錦賽，她仍會以衛冕為目標，但她更希望在生涯中贏一次「金邊袍」（在K1聯賽或世錦賽中成為冠軍）。

「K1比奧運更難打，今次聯賽拿不到，下年只剩聯賽跟世錦賽兩次機會。上年世錦賽是我繼續或停止（打下去）的一個點，我仍想試多次世錦，兩年一屆，再下一屆應該不會再試......」她認為自己在身體、速度與力量上已足夠應付去爭取世界冠軍，唯獨仍要衝破心理，「成長，心臟要更強大，這一刻很難告訴你是什麼，因為我仍在尋覓中。」