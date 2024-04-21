空手道K1聯賽｜劉慕裳開羅站季軍戰摘銅　連續20次國際賽登頒獎台

空手道女子個人形世界排名第一的港將劉慕裳（Grace），出戰空手道K1聯賽開羅站，4強戰以0.1分之差不敵日本選手三島桐里，周日在銅牌戰以「八步連」應戰獲44.1分，順利擊敗日本選手清水那月獲得銅牌。



劉慕裳出戰K1聯賽開羅站，小組賽連挫意大利、摩洛哥、斯洛伐克選手，首名出線，其後8強面對日本選手中路陽沙未，Grace以「八步連」應戰、拿下43.9分力壓對手，其後4強鬥另一日本代表三島桐里，她使出「北谷屋良公相君」取得41.5分，惟不敵對手的「知花公相君」，以0.1分之差飲恨，無緣決賽。

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劉慕裳在開羅站超聯4強失利，惟仍順利摘下銅牌。（劉慕裳Instagram圖片）

劉慕裳賽後在社交網站發文，直言表現有所失準，在4強戰有不少失誤，最終以0.1分之差無緣決賽。每次賽事也是一次學習的機會，Grace確信今次失利會令她成長，「我未能在4強發揮最佳表現，與決賽席位擦身而過。儘管遇上挫折，我深信每一次失誤也是成長及學習，而我認清那個範疇需要改進。」

劉慕裳周日（21日）轉戰銅牌戰，遇上日本選手清水那月，Grace決意在銅牌戰向所有人展示最佳一面，她賽前在社交媒體發文稱：「明日銅牌戰，我決意向所有人展示最佳一面」，她講得出做得到，銅牌戰再次以「八步連」應戰，獲得44.1分，以2.7分差距勝過日本的清水那月摘銅，自2020年來連續20次國際賽登上頒獎台。

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胞兄劉知名陪伴出戰，Grace感受到強大的家人力量。（劉慕裳Instagram圖片）

劉慕裳近年國際賽成績

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京奧運 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 銀牌

2023年5月 K1超聯 銀牌

2023年6月 K1超聯 銀牌

2023年7月 亞錦賽 金牌

2023年9月 K1超聯 銀牌

2024年1月 K1超聯 銅牌

2024年3月 K1超聯 金牌

2024年4月 K1超聯 銅牌

