空手道K1聯賽｜劉慕裳摩洛哥站摘銅　挫日本選手連續23次登頒獎台

世界第一的空手道港將劉慕裳（Grace），在摩洛哥出戰今季K1聯賽最後一站，縱然四強戰落敗無緣爭金，轉戰銅牌戰的Grace力克日本選手，摘下銅牌，連續23次國際賽登上頒獎台。



劉慕裳在摩洛哥出戰今季最後一站的空手道K1超聯。（WKF X截圖）

「世一」劉慕裳在摩洛哥出戰今季最後一站空手道K1超級聯賽，Grace小組賽以首名出線，其後8強擊敗隊友董依然，與日本選手尾野真步爭入決賽，惟以0.6分飲恨，周日（2日）轉戰銅牌戰，與另一日本選手東佐江子爭獎牌。

劉慕裳銅牌戰使出「北谷屋良公相君」應戰，取得43.2分，恰巧同樣以0.6分之差擊敗對手東佐江子的「泊拔塞」，順利摘下銅牌，自2020年2月起，連續23次國際賽登上頒獎台。

劉慕裳銅牌戰擊敗日本選手，取得銅牌。（WKF Instagram）

對世界第一的劉慕裳來說，比賽當然是以金牌為目標，可惜今次未能躋身決賽，難免失望，縱然戰果不理想，Grace依然對未來抱有希望，在社交網站發限時動態，大派心心，同時感激外界支持，並表示會繼續努力。

「登上頒獎台永遠都不是易事，在這趟旅程中有教練﹑隊友及所有人的支持下走下去，我感到十分感恩，我會繼續努力，在台上展現出最好的自己。如今已是個開始，我希望與團隊繼續追求完美，期待再度取得重大的成功。」

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（劉慕裳Instagram截圖）

劉慕裳近年國際賽成績

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京奧運 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 銀牌

2023年5月 K1超聯 銀牌

2023年6月 K1超聯 銀牌

2023年7月 亞錦賽 金牌

2023年9月 K1超聯 銀牌

2023年9月 杭州亞運 銅牌

2023年10月 世錦賽 銀牌

2024年1月 K1超聯 銅牌

2024年3月 K1超聯 金牌

2024年4月 K1超聯 銅牌

2024年6月 K1超聯 銅牌

