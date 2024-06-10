空手道｜世界第一劉慕裳總結超聯賽季　戰績未達標卻悟冠軍真諦

香港空手道世界第一劉慕裳（Grace），早前完成K1聯賽最後一站摩洛哥站，以一面銅牌結束賽季。Grace透過社交網站總結賽季，雖然戰績不似預期，但依然有得着，更領悟冠軍的真諦。



空手道K1聯賽｜劉慕裳摩洛哥站摘銅 挫日本選手連續23次登頒獎台

今年4站的空手道K1超級聯賽在摩洛哥落幕，港將劉慕裳今季除了4站全數登上頒獎台外，連續23站國際賽登上頒獎台，更在3月的土耳其站打破6年的金牌荒。

4站的K1超聯過後，劉慕裳在社交網站發文總結賽季，坦言戰績不似預期，「未能完全達成自己的目標，但成長了不少。」K1超聯高手林立，這名港產「世一」指賽事硬仗連場，所有選手為冠軍而戰，加上不少相同國家的強手一同比拚，增添賽事的難度。比賽不能盡如人意，Grace學懂從容面對挫敗，就算戰績仍有改善空間，她依然對今季的進步感驕傲，而且期待未來更多的挑戰。

（劉慕裳Instagram圖片）

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戰績以外，劉慕裳更領悟到冠軍的真諦，「我經常提醒自己，真正的冠軍不單止在場上取勝，場外也要有良善的性格﹑做個好人。」劉慕裳文末再度感謝外界的支持，並揚言準備好再度呈現最好的自己。

劉慕裳近年國際賽成績

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京奧運 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 銀牌

2023年5月 K1超聯 銀牌

2023年6月 K1超聯 銀牌

2023年7月 亞錦賽 金牌

2023年9月 K1超聯 銀牌

2023年9月 杭州亞運 銅牌

2023年10月 世錦賽 銀牌

2024年1月 K1超聯 銅牌

2024年3月 K1超聯 金牌

2024年4月 K1超聯 銅牌

2024年6月 K1超聯 銅牌

